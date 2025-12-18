"Suar la samarreta" per l’amnistia i el finançament
Júlia Regué
El president Salvador Illa va marcar ahir els seus propòsits per a l’any vinent. En la sessió de control al Parlament, va concedir a Junts i ERC una referència explícita a l’assenyalar que la seva voluntat és que l’amnistia sigui efectiva i permeti la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya i el final de la inhabilitació d’Oriol Junqueras; però també es va fixar com a objectiu aconseguir un nou sistema de finançament, com exigeixen els republicans: "Compliré íntegrament tots els acords [...] Suaré la samarreta", va prometre, per apaivagar les crítiques per la seva "falta d’ambició nacional" i per estar "sotmès" al PSOE.
El cap de l’Executiu català va defensar que el 2025 des del seu Govern s’han "fet les coses bé" i que el 2026 "es faran encara millor", perquè "Catalunya està centrada i va pel bon camí", va assenyalar, desplegant les xifres econòmiques que indiquen un nou rècord d’ocupació. Ara bé, Illa va admetre que aquest creixement del que qualifica de "prosperitat" encara no és "compartit", per la qual cosa va afirmar que es compromet a treballar per "reduir el cost de la vida" dels catalans. En aquesta direcció, va treure pit de la seva intervenció en el mercat de la vivenda, amb la regulació del preu dels lloguers i el Pla de Barris, i de la millora de les dades sobre seguretat.
