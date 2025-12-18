Trump ordena bloquejar els petrolers sancionats que operin a Veneçuela
El Govern de Caracas denuncia que les "amenaces" dels EUA són una violació del dret internacional, el lliure comerç i la lliure navegabilitat
Abel Gilbert
Donald Trump va donar ahir l’ordre de bloquejar tots els "vaixells petrolers sancionats" que es dirigeixin a Veneçuela. "Està completament envoltada per l’Armada més gran mai reunida en la història de Sud-amèrica. Aquesta només creixerà, i la commoció per a ells serà com mai abans l’han vist, fins que tornin als EUA tot el petroli, les terres i altres actius que ens han robat".
El magnat republicà no va fer més que elevar el to discursiu de l’enfrontament amb Nicolás Maduro a l’anunciar aquesta "nova fase" de la campanya de Washington per promoure canvis a Veneçuela. Trump va introduir alhora un nou i peculiar raonament de la Casa Blanca. Des de la plataforma Truth Social va acusar el palau de Miraflores d’utilitzar el petroli de "jaciments robats" per "al narcoterrorisme, el tràfic de persones, l’assassinat i el segrest". Degut al "robatori dels nostres actius, i per moltes altres raons" el Govern de Maduro "ha sigut designat com una organització terrorista estrangera". En virtut d’aquesta denominació, "ordeno –afegeix Trump– el bloqueig total i complet de tots els petrolers autoritzats que entren i surten de Veneçuela".
El president republicà va assegurar també que "els immigrants il·legals i criminals que el règim de Maduro ha enviat als EUA durant la feble i inepta Administració de Biden estan sent retornats a Veneçuela a un ritme accelerat". L’augment de la tensió no ha afectat el ritme de les deportacions que era en principi un punt mínim d’acord bilateral abans que comencés al setembre una nova etapa de la crisi amb l’enfonsament d’embarcacions al Carib Sud.
"Ni criminals ni terroristes"
"Els EUA no permetran que criminals, terroristes ni altres països robin, amenacin o perjudiquin la nostra nació", va afirmar Trump. La setmana passada va ser confiscat un vaixell petroler que anava a l’illa de Cuba. Caracas va parlar d’un "acte de pirateria internacional". Per la seva banda, el cap de setmana passat es va parlar d’una nova incursió d’avions caça F-18 en espai aeri veneçolà. "Per terra és molt més fàcil. I això comença a passar", va augurar el magnat dies enrere.
Segons la web Tanker Trackers, que rastreja i informa sobre els enviaments de petroli arreu del món, més de 30 dels 80 vaixells que fins a la setmana passada navegaven en aigües veneçolanes o s’acostaven a les seves costes es trobaven sota sancions dels EUA. Però després de la confiscació d’un petroler, dijous passat, la Casa Blanca va imposar unes noves sancions contra embarcacions que suposadament transporten cru veneçolà.
Reacció de Veneçuela
El Govern de Maduro va assegurar que les "grotesques amenaces" de Trump són una violació del dret internacional, "el lliure comerç al mar Carib" i la lliure navegabilitat. Els EUA "assumeixen que el petroli, terres i riqueses mineres de Veneçuela són de la seva propietat". El palau de Miraflores es proposa denunciar Washington davant l’ONU. "Veneçuela, en ple exercici del dret internacional que ens empara, de la nostra Constitució i lleis de la república, ratifica la seva sobirania sobre totes les seves riqueses naturals". Caracas va fer una crida a la comunitat internacional a rebutjar l’anunci del magnat republicà". "Veneçuela no tornarà mai a ser colònia d’imperi ni de cap poder estranger", assenyala el comunicat.
"Això del narcotràfic és fake news, és mentida, és pretext. No poden dir que tenim armes de destrucció massiva, però tenim la moral per dir no més Vietnam, Líbia, l’Afganistan, l’Iraq. No a una guerra eterna. Tenim la raó moral i espiritual", va respondre Maduro des de Caracas, a to amb anteriors declaracions.
