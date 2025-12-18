La UE i el Regne Unit tanquen el tractat sobre Gibraltar
L’objectiu de l’acord, que encara ha de ser ratificat, és fer caure la Reixa de separació entre la colònia britànica i Espanya
Mario Saavedra
Espanya i el Regne Unit van fer ahir un pas més per fer caure la Reixa de separació entre Gibraltar i La Línea de la Concepción i la resta d’Espanya. Els negociadors de la Unió Europea (que representa Espanya) i el Govern britànic van tancar el text legal que definirà la futura relació amb la colònia després del Brexit (que va entrar en vigor el 31 de gener del 2020).
El nou tractat sobre Gibraltar, del qual ahir no havien transcendit detalls, arriba sis mesos després que les parts anunciessin un acord i el final de les negociacions. L’acord encara ha de ser ratificat i no està en vigor.
"El text està actualment sota la revisió legal per part de la Unió Europea i el Regne Unit, abans de poder continuar amb els respectius procediments interns per a la firma i conclusió del futur acord", va avançar el Gibraltar Chronicle i van confirmar a aquest diari fonts oficials de la Comissió Europea.
Després de gairebé quatre anys de negociacions, l’11 de juny del 2025 es va arribar a un acord polític sobre els elements clau del futur acord UE-Regne Unit sobre Gibraltar, entre el comissari Maros Sefcovic i el ministre espanyol d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, amb la part britànica (el ministre d’Exteriors, David Lammy, i el ministre principal, Fabián Picardo).
"Garantir la prosperitat"
"Aquest acord polític ha anat seguit des del juny d’una feina intensa entre els equips negociadors per enllestir el text jurídic, que es va completar el 12 de desembre del 2025", van afirmar les mateixes fonts. L’objectiu principal del futur acord és "garantir la prosperitat de tota la regió", segons assenyala la Comissió. Això s’aconseguirà "eliminant totes les barreres físiques al moviment de persones i mercaderies entre Espanya i Gibraltar, i preservant al mateix temps l’espai Schengen, el Mercat Únic de la UE i la Unió Duanera".
Quan es completi la revisió legal per part de Brussel·les i Londres, per a la qual no hi ha un termini establert, el tractat encara haurà de ser traduït a totes les llengües oficials de la UE abans no sigui sotmès al Consell (governs) perquè sigui adoptat, i el Parlament Europeu voti el consentiment de la norma, informa l’agència Europa Press.
Amb aquest tractat, Gibraltar abandona els llimbs legals en què es trobava després de la sortida de la seva metròpoli de l’àrea comunitària. Defineix el marc per encaixar el Penyal en l’espai Schengen i en la Unió Duanera, i facilita així la mobilitat a la zona. L’objectiu real i simbòlic és suprimir la Reixa que separa els dos costats i substituir els controls actuals per un sistema que permeti un trànsit més fluid, encara pendent de concreció tècnica.
Els controls de persones i mercaderies deixarien de fer-se a la Reixa i passarien al port i a l’aeroport. La Policia espanyola faria les revisions Schengen al port i l’aeroport.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa