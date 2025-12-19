Investigació a la dona del president
L’Audiència manté Begoña Gómez imputada per malversació per l’«interès en els assumptes lucratius» de la seva assistent a la Moncloa
L’Audiència rebutja els recursos de la dona de Sánchez i de Cristina Álvarez contra la investigació de Peinado
Cristina Gallardo
L’Audiència Provincial de Madrid ha confirmat l’existència d’indicis que permeten mantenir investigades per malversació de cabals públics tant la dona del president del Govern, Begoña Gómez, com la seva assistent a la Moncloa per les seves gestions en relació amb la Càtedra de Transformació Social Competitiva de la Universitat Complutense de Madrid.
«Consten indicis del possible excés en les seves funcions de l’assistent de la recurrent», assenyala la sala d’apel·lacions, per afegir que «l’activitat de María Cristina Álvarez, podria desenvolupar-se durant les vint-i-quatre hores, els set dies de la setmana, cosa que sens dubte sembla excessiu, més propi d’una amiga interessada en els assumptes lucratius de l’ara recurrent, que en la freda tasca de l’encarregada de l’agenda i altres assumptes protocol·laris». D’aquesta manera, la sala rebutja els recursos presentats per les defenses contra aquesta part de la investigació realitzada pel jutge Juan Carlos Peinado.