Protestes agràries
Brussel·les retarda la firma de l’acord comercial amb el Mercosur a l’any vinent
Meloni hauria pactat la pròrroga amb Lula el dia que milers d’agricultors van prendre la capital belga contra la PAC i un pacte qualificat de "ruïna" del camp
Beatriz Ríos
La UE endarrerirà la firma de l’acord comercial amb els països del Mercosur fins a l’any vinent per aconseguir el suport necessari, van confirmar ahir fonts comunitàries, després que França, Itàlia i Polònia haguessin expressat importants reserves, abans del viatge al Brasil de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, previst per a aquest cap de setmana.
L’aprovació de l’acord amb els països del Mercosur és una mica més a prop, però no arribarà aquest any. Els països de la UE han pactat sol·licitar més temps, fins a principis de gener, per acabar el procediment d’aprovació de les salvaguardes que Brussel·les va proposar per convèncer els governs més reticents i calmar els ànims de ramaders i agricultors.
L’acord s’havia d’aprovar avui i firmar demà, però amb la resistència de països com França, Itàlia i Polònia no era clar que sortissin els números. Ha sigut precisament la primera ministra italiana, Georgia Meloni, qui hauria pactat l’endarreriment amb el president del Brasil, Lula da Silva.
Quan va arribar a la cimera, el president francès Emmanuel Macron va reiterar la seva oposició a la firma. "Creiem que la situació no és satisfactòria i que aquest acord no es pot firmar –va apuntar Macron–: no estem a punt". Per al president, l’acord tancat dimecres entre el Parlament i els governs europeus per introduir una sèrie de salvaguardes és positiu, però fins que no estigui aprovat, és insuficient. Aquestes salvaguardes introdueixen una mena de "fre d’emergència" quan es doni o bé un increment significatiu de les importacions o bé una caiguda dels preus que pugui tenir un impacte negatiu per als mercats europeus. El president va assegurar que si aquestes clàusules són confirmades i acordades amb els països del Mercosur, "França firmarà". Però fins que no siguin oficials, França es nega a donar un "xec en blanc".
Mobilitzacions del sector
Milers d’agricultors i centenars de tractors van prendre ahir els carrers de Brussel·les per protestar contra les retallades de fons en el marc de la política agrícola comuna (PAC) i la falta de protecció del sector en els acords comercials, en particular el Mercosur, en paral·lel a la reunió del Consell Europeu, que ha de debatre aquestes dues qüestions.
"És la ruïna del camp europeu i, en particular, del camp espanyol", va assenyalar Pedro Barato, president d’Asaja. "No se’ns pot demanar fer més coses amb menys diners. No se’ns poden demanar més sacrificis amb tercers països quan no hi ha la reciprocitat", va remarcar.
