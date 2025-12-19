La crisi residencial
Catalunya regula el lloguer de temporada i d’habitacions per tal d’evitar fraus
El PP portarà la llei de l’habitatge al Tribunal Constitucional, malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries no va apreciar en la norma una invasió de les competències estatals
La norma va tirar endavant amb el suport del PSC, ERC, els Comuns i la CUP. Junts va avalar alguns punts
Júlia Regué
Catalunya continua legislant per garantir l’accés a l’habitatge i per evitar que s’eludeixi el límit als lloguers fixats per llei. El Parlament va aprovar ahir la regulació dels arrendaments de temporada i d’habitacions per acotar-los a la seva pròpia definició sense subterfugis i frenar que s’utilitzi aquesta tipologia per esquivar el preu regulat a les zones tensionades. La norma, que també inclou allargar el període de protecció d’alguns pisos socials que corrien el risc de passar al mercat lliure i l’ampliació dels drets de tempteig i retracte, va tirar endavant amb el suport del PSC, ERC, els Comuns i la CUP –Junts va rebutjar les grans novetats de la norma, però va avalar alguns punts–, i el vot en contra del PP, Vox i Aliança Catalana. Tot amb l’ull posat en una possible impugnació al Tribunal Constitucional, malgrat que el text compta amb el beneplàcit del Consell de Garanties Estatutàries.
La regulació busca sotmetre una part del lloguer de temporada a les normes que s’apliquen als arrendaments d’habitatge habitual. Així, només es considerarà lloguer de temporada el que tingui com a finalitat els "usos recreatius, vacacionals i turístics", que, en aquest últim cas, hauran de comptar amb el corresponent pagament de la taxa turística, i caldrà deixar constància de la finalitat del contracte i aportar la documentació que ho justifiqui juntament amb la fiança a l’Institut Català del Sòl (Incasòl).
La resta de casos, al marge de la seva durada, hauran de seguir la mateixa normativa que la resta de contractes i no podran fixar un preu superior a l’índex marcat per la llei als nous contractes en zones tensionades. Això implica que els habitatges llogats amb caràcter temporal per raons professionals, d’estudis, per motius mèdics o per obres queden subjectes a partir d’ara a la norma dels lloguers d’habitatge habitual.
Pel que fa a l’arrendament d’habitacions particulars, la suma del que pagui cada inquilí per la seva habitació no podrà ser superior al límit total marcat per al conjunt del pis, de manera que no sortirà a compte dividir el pis en diverses habitacions per poder augmentar els guanys.
Trencats els límits raonables
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va celebrar la regulació. "Un habitatge és una cosa que va més enllà de quatre parets i un sostre. Si trontolla, es posa en risc la possibilitat de construir un projecte vital digne i tremola el sistema democràtic", va dir, i va defensar la iniciativa com una manera de protegir la cohesió social i de garantir un futur digne per a les persones, perquè "no fer-ho és una invitació a tenir ciutats i barris més insegurs, menys cohesionats i amb menys progrés". Segons el seu parer, a Catalunya "s’han trencat els límits raonables, perquè es destina més d’un 30% dels ingressos a l’habitatge", i això "implica el risc de privació en altres àmbits essencials com la salut, l’alimentació, les cures i l’educació". "El resultat és incertesa, renúncies, malestar i perjudica a tots", va afegir la consellera.
Segons dades del primer semestre del 2025, el preu mitjà del lloguer a Catalunya va caure un 4,67% respecte a un any abans en els contractes signats del gener al març del 2025, tot i que els contractes de temporada es van disparar un 52%, cosa que exemplifica per als partits favorables a la regulació que alguns propietaris es passen a aquesta modalitat per saltar-se la regulació. Aquesta tipologia va passar dels 2.242 contractes del primer trimestre del 2024 als 3.417 en el mateix període del 2025. En percentatge, d’un 6,1% del total a un 11%.
La norma també inclou el règim sancionador –amb multes de fins a 900.000 euros–, la creació del registre de grans tenidors i una comissió de supervisió de contractes d’arrendament d’habitatge. Així mateix, es declara als inspectors agents de l’autoritat i es regulen les seves funcions, i es concreta que les fiances que tingui en dipòsit l’Incasòl serviran per incrementar els recursos públics destinats a la construcció d’habitatge protegit.
