Inversions públiques
El Govern defensa que Catalunya rep més diners que amb Rajoy
Prieto assegura que, en els set anys que Sánchez porta com a president, la comunitat ha obtingut un 52% més de recursos
Paula Clemente
"Jo diria, sense voler ser triomfalista, que aquest és un balanç d’èxit en comparació amb l’últim any de Govern popular", va començar, ahir, el discurs de Carlos Prieto, delegat del Govern a Catalunya. "Aquest Govern li prova molt bé a Catalunya, i Catalunya està responent com mai", va concloure. Pel mig, aquest representant de l’Executiu de Pedro Sánchez va detallar "amb dades" al que s’aferra per reivindicar sense titubejos que "Catalunya s’està tornant a convertir en el motor econòmic i social que sempre ha sigut d’Espanya".
"Catalunya està millor que fa set anys", va sintetitzar Prieto després d’abocar les dades. Hi ha 3,88 milions de persones ocupades a tancament de novembre amb mig milió de llocs de treball creats al llarg d’aquestes gairebé dues legislatures. Quant a les inversions –sempre segons les dades ofertes pel delegat del Govern a Catalunya– han sigut "60.000 milions d’euros més" en recursos per finançar serveis públics "que quan governava el PP", un 52,2% més; 5.500 milions d’euros en infraestructures de transport, un 21,5% més; 1.500 milions en habitatge i un 3.000% més en transformació digital, on s’ha passat de 55 milions d’euros a una mica més de 1.700 milions.
Prieto va fer menció especial als fons europeus, i va assegurar que la inversió feta a Catalunya frega els 10.000 milions, dels quals més de la meitat (5.700 milions) corresponen a convocatòries i licitacions de l’Administració General de l’Estat.
