Pla de mesures urgents
El Govern destinarà 8.000 milions per construir 100.000 pisos públics
El Consell Executiu aprovarà dimarts vinent convertir el sòl de 179 àrees en solars per edificar, el 60% dels quals a l’àrea de la Gran Barcelona
Júlia Regué
El Govern s’ha posat en marxa per complir la promesa que va fer el president Salvador Illa durant el debat de política general: la construcció de 214.000 habitatges nous a Catalunya. El Consell Executiu aprovarà dimarts vinent, en l’última reunió de l’any, un pla de mesures urgents per impulsar la transformació del sòl en 179 àrees per convertir-les en solars i poder edificar-hi a partir del 2030 a través de la col·laboració publicoprivada. Entre un 40% i un 50% dels nous pisos, prop d’uns 100.000, seran de protecció oficial, i la meitat d’aquests, de lloguer. La resta seran privats. L’Institut Català del Sòl (Incasòl) serà qui planificarà, gestionarà, redactarà i executarà les obres, i destinarà 8.000 milions d’euros per urbanitzar el sòl dels habitatges públics.
"Catalunya ha crescut, s’han creat noves unitats familiars i la creació d’habitatges ha quedat per sota del necessari", va al·legar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Es calcula que hi ha un dèficit acumulat d’entre 130.000 i 175.000 nous habitatges a causa de la divergència entre els ingressos i els preus de l’habitatge i el fre a la construcció des del 2013. Un sòl es converteix en solar quan ja té el planejament urbanístic o de gestió acabat i finalitzades les obres d’urbanització –amb els carrers, els serveis i l’enllumenat–, i la Generalitat s’ha reservat una cessió d’aprofitament urbanístic del 15%, assegurant una rendibilitat en les promocions d’entre el 4% i 6%. "Aquesta xifra és la inversió necessària, el que costarà liderar la promoció dels habitatges protegits dins del pla que hem de liderar amb el 15% de la cessió d’aprofitament", va assegurar.
De cara a activar la maquinària, el Govern ha preseleccionat 179 àrees on edificar, de les quals un 60% estan a Barcelona i la seva gran àrea. El repartiment arriba a tot Catalunya, però la distribució "no és uniforme perquè respon a la intensitat de demanda" i els sectors se situen en l’àrea metropolitana de Barcelona (41), l’arc metropolità (48), el Camp de Tarragona (22), Barcelona (18), Ponent (12), les comarques de la Catalunya central (10), les comarques de Girona (8), el Penedès (8), l’Alt Pirineu i Aran (7) i les Terres de l’Ebre (5). S’assegurarà que hi hagi una densitat mínima de 50 habitatges per hectàrea.
Entre el 2028 i el 2030
Després de rastrejar els terrenys, el Govern calcula que hi ha uns 54.124 pisos que es construiran gràcies a una reserva de solars que, a tot tardar, estarà llesta a finals del 2027 –la primera quinzena de gener sortirà la primera convocatòria de 2.000 pisos–, als que cal sumar entre 118.562 i 160.000 més, segons el projecte final de cada solar i els habitatges que pugui allotjar, la previsió dels quals és que es posi en marxa entre 2028 i 2030. Així, com a màxim, a Catalunya es construiran 214.124 pisos amb aquest pla. Per acotar el calendari, el Govern crearà l’oficina d’estratègia de sectors de plantejament prioritari, adscrita a la conselleria, i amb una plantilla de 12 treballadors.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Fins a cinc quilòmetres per llençar les escombraries: el nou model indigna els veïns de la Nou de Berguedà
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park