La jutge cita Feijóo per la "informació en temps real" que Mazón li va donar

La magistrada fija para el 12 de enero, el careo acordado por la jueza entre la exconsellera de Justicia investigada y el exjefe del Gabinete del entonces presidente de la Generalitat, testigo en el procedimiento

La Asociación de víctimas mortales de la dana pidió la comparecencia del líder del PP porque aseguró que el presidente de la Generalitat le informó de la situación “muy compleja” del 29 de octubre desde el día antes

Salomé Pradas, Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijoó, en la visita del líder del PP al centro de Emergencias.

Salomé Pradas, Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijoó, en la visita del líder del PP al centro de Emergencias. / Jorge Gil/E.P.

Laura Ballester

València

La jutge de la dana ha citat a declarar com a testimoni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 9 de gener. L’Associació de víctimes mortals de la dana va sol·licitar a la jutge Nuria Ruiz Tobarra que cités a declarar com a testimoni el líder popular per la trucada que va realitzar a Carlos Mazón el 29 d’octubre del 2024. Feijóo haurà així de comparèixer davant de la jutge i el fiscal de la dana, i la quarantena d’advocats personats en la causa, als jutjats de Catarroja, que investiga les 230 morts com a homicidis imprudents. També es posa data a l’acarament entre l’exconsellera de Justícia i Interior i comandament únic de l’emergència, Salomé Pradas, i el cap de gabinet de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca.

La magistrada va justificar la citació de Feijóo perquè podria "donar raó dels comentaris" que el llavors president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va poder "haver fet" el dia de la dana "arran de les converses" amb la consellera Salomé Pradas "sobre la informació que anava rebent".

"Certesa"

Per apuntalar la seva decisió, la magistrada recorda el criteri mantingut per l’Audiència de València a l’ordenar la citació com a testimoni de la periodista que va dinar amb Mazón. "Així –assenyala– si en aquest cas es partia d’una carta oberta de la periodista esmentada en què negava tota mena de coneixement sobre el que va poder dir el senyor Mazón, aquí ens trobem, no amb una probabilitat, sinó amb una certesa, que es deriva de les manifestacions públiques que va efectuar el senyor Núñez Feijóo: ‘El president de la Generalitat, des de dilluns passat, m’ha vingut informant en temps real’". Així doncs, la jutge considera pertinent la citació del líder popular perquè "la informació sobre la gravetat de la situació hauria de partir substancialment de Pradas a Mazón i d’aquest, al seu torn, a Feijóo". n

