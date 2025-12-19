Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crisi bilateral

L’Armada de Veneçuela comença a escortar petroliers al Carib

Maduro adopta la decisió després que Trump ordenés el bloqueig dels vaixells sancionats, segons ‘The New York Times’

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, en el centre, marxen al capdavant de 4.500 militars a Caracas durant la crisi de 2019.

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, en el centre, marxen al capdavant de 4.500 militars a Caracas durant la crisi de 2019. / JHONN ZERPA / PRENSA MIRAFLORES / DPA

Abel Gilbert

Buenos Aires

"És il·legal impedir el lliure comerç naval a les mars i oceans del món. No és temps de corsaris", va dir Nicolás Maduro dimecres al vespre. Prèviament, i segons The New York Times, el Govern havia donat instruccions a l’Armada veneçolana perquè comencés a escortar vaixells petroliers que es dirigeixen a alta mar. El palau de Miraflores va prendre la decisió després de l’anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, de bloquejar tots els vaixells de càrrega sancionats que comerciïn amb el país sud-americà. El magnat republicà va llançar l’amenaça del "bloqueig total" dimarts al vespre. Sempre d’acord amb TNYT, els vaixells transporten derivats petroliers i subproductes de la refinació del cru provinents que han d’arribar a ports asiàtics. En principi no serien naus en la mira dels EUA.

El ministre de Defensa, Vladímir Padrino López, va afirmar mentrestant que la Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservarà "tant sí com no" la integritat territorial i l’actual sistema "constitucional i democràtic" sense "caure en provocacions". La FANB, va afegir, defensarà els "drets legítims sobre els seus espais aeris i marítims, i de manera irreductible defensarà la seva llibertat, sobirania, independència i pau".

Acte de "pirateria"

Una setmana enrere havia sigut decomissat un vaixell petrolier veneçolà en un acte que Caracas va qualificar de "pirateria". Trump va anar molt més lluny amb el seu desconcertant missatge a Truth Social: "Ens han pres els nostres drets. Hi teníem molt de petroli. Van expulsar les nostres empreses i volem que tornin".

En aquest context, l’empresa estatal Petróleos de Veneçuela (PDVSA) va ratificar la seva determinació de continuar enviant vaixells amb cru de la seva producció. "Veneçuela continuarà comercialitzant tots els seus productes. Continuarà el comerç del nostre petroli i les nostres riqueses naturals que pertanyen al seu únic amo legítim pels segles: el poble veneçolà sobirà", va dir també Maduro, que, a més, va mantenir dimecres una conversa telefònica amb el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, per alertar sobre "l’escalada d’amenaces" de Washington.

