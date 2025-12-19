Pròxim Orient
El Parlament israelià impulsa noves lleis per afeblir el sistema judicial
Andrea López-Tomàs
La coalició governant del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, continua canviant el país a cop de projectes legislatius. Dimecres, la Knesset, el Parlament israelià, va aprovar en una votació preliminar una sèrie de projectes de llei que busquen afeblir el sistema judicial, impulsar el cop judicial i forçar el judaisme als espais públics. Entre els projectes aprovats, hi ha una proposta de legislació que retira poders al president del Tribunal Suprem o elimina les restriccions al nomenament d’activistes polítics en càrrecs directius en organismes públics. A més, Netanyahu presidirà un tauler de ministres encarregat de determinar els poders del comitè recolzat per l’Executiu que investigarà l’atac de Hamàs del 7 d’octubre del 2023, en contra de la voluntat de les famílies dels ostatges i les víctimes.
Fins ara, Netanyahu s’ha enfrontat a grans dificultats per aconseguir aprovar lleis pel boicot dels partits ultraortodoxos. Però des que les negociacions sobre la legislació per regular les exempcions del servei militar per al seu electorat van començar a avançar, els seus representants han suavitzat el bloqueig.
