Ramaders francesos protesten a Llívia pels buidats sanitaris per fer front als brots de dermatosi nodular
Una dotzena de tractors impedeixen l'accés cap a Ur, en una mobilització que s'allargarà durant tot el cap de setmana
Albert L. Cobo
Ur
Prop de mig centenar d'agricultors i ramaders francesos s'han concentrat a la rotonda que dona accés a Llívia des de Puigcerdà per mostrar el seu rebuig als buidats sanitaris que es duen a terme quan es detecta un possible brot de Dermatosi Nodular Contagiosa. En el marc de la protesta, que ha obtingut el suport de diversos representants del sector provinents de Catalunya, s'han mobilitzat una dotzena de tractors, que han tallat l'accés cap a Ur en aquest punt.
També ho han fet, de forma puntual, cap a Llívia, fet que ha provocat petites retencions de trànsit. Tot i això, s'ha pogut circular amb normalitat per la zona per vies alternatives. L'objectiu és mantenir la mobilització durant tot el cap de setmana.
