Ramaders francesos protesten a Llívia pels buidats sanitaris per fer front als brots de dermatosi nodular

Una dotzena de tractors impedeixen l'accés cap a Ur, en una mobilització que s'allargarà durant tot el cap de setmana

Un tractor carregat amb una bala de palla per tallar la carretera que dona accés a Llívia (Cerdanya) des de Puigcerdà per protestar contra la gestió dels brots de Dermatosi Nodular Contagiosa / ACN

Un tractor carregat amb una bala de palla per tallar la carretera que dona accés a Llívia (Cerdanya) des de Puigcerdà per protestar contra la gestió dels brots de Dermatosi Nodular Contagiosa / ACN

Albert L. Cobo

Ur

Prop de mig centenar d'agricultors i ramaders francesos s'han concentrat a la rotonda que dona accés a Llívia des de Puigcerdà per mostrar el seu rebuig als buidats sanitaris que es duen a terme quan es detecta un possible brot de Dermatosi Nodular Contagiosa. En el marc de la protesta, que ha obtingut el suport de diversos representants del sector provinents de Catalunya, s'han mobilitzat una dotzena de tractors, que han tallat l'accés cap a Ur en aquest punt.

També ho han fet, de forma puntual, cap a Llívia, fet que ha provocat petites retencions de trànsit. Tot i això, s'ha pogut circular amb normalitat per la zona per vies alternatives. L'objectiu és mantenir la mobilització durant tot el cap de setmana.

