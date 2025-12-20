Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Xoc diplomàtic

Els EUA proposen tancar els ports a vaixells espanyols com a càstig

Washington estudia la mesura en represàlia contra Espanya per negar escales de vaixells nord-americans amb armes per a Israel

Arxiu - Dos vaixells portacontenidors a Algesires

Arxiu - Dos vaixells portacontenidors a Algesires / Marcos Moreno - Archivo

El Periódico

Madrid

La Comissió Federal Marítima (FMC) dels Estats Units va proposar ahir tancar els seus ports a vaixells espanyols mentre continua la investigació sobre la negativa d’Espanya al fet que vaixells de càrrega nord-americans amb armament per a Israel fessin escala a Algesires (Cadis). Segons va indicar a través d’un comunicat publicat en la seva pàgina web, i recollit per l’agència Europa Press, està examinant opcions que inclouen "limitacions a la càrrega, la denegació d’entrada a vaixells que operin sota bandera espanyola o la imposició de multes de 2,3 milions de dòlars per viatge en vaixells amb bandera espanyola".

Tanmateix, va remarcar que no s’ha emès una decisió final i que l’FMC "avaluarà acuradament les proves i totes les consideracions pertinents", al·legant que "qualsevol acció es guiarà pel mandat legal de la comissió i l’expedient factual elaborat en la investigació".

Washington va assenyalar que el Govern espanyol va impedir el novembre del 2024 l’accés directe d’almenys tres vaixells nord-americans, incloses embarcacions operades sota el Programa de Seguretat Marítima dels EUA, i va posar èmfasi que "la política que motiva les esmentades denegacions continua vigent". Per avaluar el seu impacte en el comerç exterior nord-americà, la comissió està sol·licitant informació addicional a transportistes, comerciants i altres parts interessades sobre "la política actual d’Espanya de denegar o rebutjar l’accés als ports a certs vaixells que transporten càrrega amb destí o procedència d’Israel.

