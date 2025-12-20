Cas Epstein
Trump publica amb guixots centenars de milers de documents del cas Epstein: cares famoses com Bill Clinton, Mick Jagger, Michael Jackson, Sarah Ferguson...
S’han identificat 1.200 víctimes entre les proves, tot i que moltes dades i fotos han sigut censurades
Els demòcrates publiquen noves fotos inèdites d’Epstein amb figures com Bill Gates o Steve Bannon
AFP
El Departament de Justícia dels Estats Units va començar divendres a publicar els esperats registres de la investigació sobre l’explosiu cas del delinqüent sexual Jeffrey Epstein, tot i que molts documents van ser censurats.
Epstein, un financer vinculat a les elits novaiorqueses i condemnat el 2008 per prostitució de menors, va ser trobat penjat a presó el 2019 abans que comencés un altre judici per delictes sexuals. La seva mort va alimentar innombrables teories de la conspiració segons les quals hauria sigut assassinat per encobrir destacades personalitats.
Entre el material que es va començar a publicar divendres hi ha múltiples fotografies que mostren l’expresident demòcrata Bill Clinton i altres figures d’alt perfil, inclosos Mick Jagger i Michael Jackson, en companyia d’Epstein.
Guixots i requadres negres
Però gran part dels documents tenen àmplies seccions ratllades o amb requadres negres, cosa que alimenta els dubtes sobre si la publicació posarà fi a les persistents teories de conspiració sobre un encobriment al més alt nivell.
Tot i així, els arxius posen una mica de llum sobre els estrets llaços del desacreditat financer amb executius d’alt perfil, celebritats i polítics, inclòs el president Trump.
L’enorme quantitat de documents inclou set pàgines amb la llista de noms de 254 massatgistes que estan completament ratllats, juntament amb l’explicació: «censurat per protegir informació de potencials víctimes».
Nus i armes
Un altre arxiu conté desenes d’imatges censurades que mostren figures nues o amb escassa roba. D’altres mostren Epstein i acompanyants, amb els rostres difuminats, amb armes de foc.
Fotografies que no havien sigut publicades anteriorment inclouen una de l’expresident demòcrata Bill Clinton reclinat en un jacuzzi, amb part de la imatge enfosquida per un rectangle negre.
Una altra mostra Clinton nedant amb una dona de cabells foscos que sembla ser la còmplice d’Epstein, Ghislaine Maxwell.
En una altra imatge, Maxwell apareix amb l’expríncep britànic Andreu, retratat mentre està estirat sobre les cames de cinc persones.
Representants del govern no van tardar a treure suc a les aparicions de Clinton.
Atacs a Clinton
«@BillClinton simplement relaxant-se, sense ni una preocupació al món. Poc sabia ell...», va publicar a X el director de comunicacions de la Casa Blanca, Steven Cheung.
"¡Ai, Déu!", va afegir la secretària de premsa Karoline Leavitt.
No obstant, els demòcrates van expressar la seva frustració per les censures del material publicat.
«Aquest conjunt de documents fortament censurats que ha publicat avui el Departament de Justícia és només una fracció de tot el conjunt de proves», va dir el líder de la minoria demòcrata del Senat, Chuck Schumer.
«Per exemple, les 119 pàgines d’un document estaven completament ratllades», va afegir el legislador.
L’existència de vincles entre aquestes persones i Epstein era coneguda i les fotos que s’havien publicat fins ara no semblen retratar conductes delictives.
No hi ha nous càrrecs
El fiscal federal adjunt, Todd Blanche, va advertir abans de la publicació que els documents estaran parcialment censurats per protegir les víctimes, i que no s’esperen noves acusacions en aquest cas que sacseja els EUA des de fa mesos.
«De moment no hi ha càrrecs nous, però estem investigant», va declarar Blanche durant una entrevista amb la cadena Fox.
Trump, que en el passat va ser amic d’Epstein, va intentar durant mesos evitar la publicació dels arxius en poder del Departament de Justícia, malgrat haver fet campanya el 2024 amb la promesa de total transparència sobre el tema.
Finalment va cedir a la pressió del Congrés, inclosa la del seu Partit Republicà, i el 19 de novembre va promulgar una llei que obliga a publicar els materials en 30 dies, un termini que finalitzava a la mitjanit d’aquest divendres.
Blanche també va dir que s’esperen «diversos centenars de milers» de documents més «en les pròximes setmanes».
«Engany demòcrata»
La setmana passada, legisladors demòcrates ja havien publicat fotos en què es veu Epstein en companyia de Clinton, d’empresaris com Bill Gates o Richard Branson, i del cineasta Woody Allen. Trump també apareix, acompanyat de dones amb el rostre tapat.
Trump freqüentava els mateixos cercles de festes de Palm Beach i Nova York que Epstein, i apareixia amb ell en esdeveniments durant la dècada de 1990. Va trencar llaços anys abans de l’arrest d’Epstein el 2019 i no enfronta cap acusació en el cas.
Però la seva base més conservadora fa molt temps que està obsessionada amb la saga d’Epstein i amb teories conspiradores que al·leguen que el financer dirigia una xarxa de tràfic sexual per a l’elit global.
Durant la campanya electoral, Trump va prometre publicar tots els arxius. No obstant, després de tornar a la Casa Blanca, va desestimar aquestes peticions de transparència com un «engany demòcrata».
La Llei de Transparència dels Arxius d’Epstein obliga el Departament de Justícia a publicar la totalitat dels documents no classificats en el seu poder sobre el cas. Això inclou tot el vinculat amb el financer, la seva còmplice Ghislaine Maxwell, que compleix una condemna de 20 anys de presó per reclutar menors, i totes les persones implicades en els procediments judicials.
«Simplement publicar una muntanya de pàgines ratllades viola l’esperit de transparència i la lletra de la llei», va apuntar Schumer.
