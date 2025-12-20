Eleccions municipals del 2027
Pisarello o Bob Pop: els Comuns obren la competició per elegir el seu alcaldable a Barcelona
Pisarello llança la seva candidatura amb el recolzament de Colau i l’objectiu de ser «el primer alcalde de Barcelona d’origen migrant»
Així s’escollirà la candidatura dels Comuns a Barcelona: un tàndem i primàries obertes
Pisarello presentarà la seva candidatura a l’alcaldia de Barcelona dissabte amb el recolzament de Colau
Sara González
Un dirigent amb una dècada de trajectòria, de l’equip fundacional i de la confiança personal i política d’Ada Colau; o un comunicador popular i activista de llarga trajectòria, ‘outsider’ però fidel als valors del partit i que s’ha declarat fan incondicional de l’exalcaldessa. El primer: Gerardo Pisarello. El segon: Roberto Enríquez Higueras, més conegut com a Bob Pop. Aquests són els dos noms que han fet un pas endavant per ser l’alcaldable dels Comuns a Barcelona, la plaça més cotitzada de les eleccions municipals del 2027 i que el partit va perdre fa dos anys després de dos mandats amb Colau a l’Ajuntament.
Amb el reglament de les primàries encara fumejant després de ser aprovat aquest divendres pel plenari de Barcelona en Comú, Pisarello ha sortit al final de les bambolines per, com va avançar EL PERIÓDICO, confirmar públicament que ell vol aspirar a emportar-se la vara. Ho ha fet aquest dissabte amb un acte de presentació des del casal Ca L’Isidret, una posada en escena que ha evidenciat que és el candidat oficialista, ja que tant Colau com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, han apadrinat la seva candidatura. Pisarello ha llançat el seu projecte reivindicant «la màxima cooperació» entre les forces d’esquerra de la ciutat perquè això sigui un «far d’esperança». Del seu discurs també ha destacat que vol ser «el primer alcalde de Barcelona d’origen migrant». Colau ha demanat el recolzament per al seu «amic» i pràcticament «família» i ha carregat contra l’alcalde Collboni perquè «només busca fer-se fotos i no impulsa res».
La fotografia d’aquest dissabte de Pisarello contrasta amb la de Bob Pop, que fins ara ha celebrat dues trobades amb ciutadans per debatre sobre el futur de la ciutat i recollir idees per esbossar el seu projecte sense que hi hagin assistit dirigents de la plana major de la formació.
Un favorit no per a tothom
Caldrà veure les dues aspirants amb les quals cada un farà tàndem per complir aquest lideratge més coral que pretenen construir després d’una primera etapa d’hegemonia de Colau Mentre que juntament amb Pisarello podria presentar-se Gemma Tarafa, regidora de l’Ajuntament de Barcelona i coordinadora de Catalunya en Comú, res se sap de qui acompanyarà Bob Pop. En tot cas, el cens de les primàries per escollir aquesta parella que encapçalarà la llista se cenyeix als registrats a Barcelona en Comú, així que Pisarello juga amb avantatge en aquesta disputa perquè s’ha fet evident que és el favorit de la direcció.
Això no vol dir que el nom del també diputat al Congrés no desperti recels en alguns sectors de l’espai. I és que es tracta d’un dirigent considerat de l’ala sobiranista dels Comuns, amb bons vincles tant amb ERC com amb la CUP i que no ha trencat els ponts amb Podem. Un perfil que prefigura que l’estratègia en la pròxima campanya orbitarà més a teixir complicitats cap a aquest flanc que cap al del PSC. L’etapa de col·laboració amb els socialistes de Jaume Collboni es dona per «esgotada» en una part del partit que aposta pel «front ampli» d’esquerres, malgrat que hi ha qui considera que només amb aquesta suma amb el PSC podran tornar a governar a Barcelona.
¿Pols o pacte?
Altres membres de l’espai viuen amb certa angoixa que el preludi del nou cicle electoral seran unes primàries en les quals competeixin dos candidats en una formació en la qual durant el lideratge de Colau mai es va donar aquest escenari. De fet, Bob Pop va anunciar per sorpresa a principis d’octubre que volia ser alcalde de Barcelona, una notícia que va sacsejar una Barcelona en Comú que treballava ja en aquell moment per a un comiat tranquil de Janet Sanz i una entrada en escena de Pisarello com a relleu natural de Colau.
És per això que, fonts coneixedores dels moviments interns que s’estan produint, consideren que el més idoni seria que Bob Pop s’integrés en la llista de Pisarello com a número tres. No obstant, l’escriptor i comunicador ara per ara està disposat a impulsar la seva candidatura i així ho verbalitza de manera desacomplexada tant a les xarxes socials com en intervencions mediàtiques. Així que, tret de girs de guió, hi haurà primàries als Comuns després de les vacances nadalenques amb la possibilitat encara oberta que hi hagi algú més que salti a la palestra.
