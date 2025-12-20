Comerç
La justícia francesa rebutja la suspensió de Shein al país
Leticia Fuentes
El Tribunal de París va decidir a favor de l’empresa xinesa Shein ahir, rebutjant la sol·licitud del Govern francès de suspendre les seves activitats tres mesos després de l’escàndol per vendre nines sexuals amb aparença infantil. La justícia considera la mesura de suspensió "desproporcionada" després que el gegant asiàtic del comerç electrònic retirés voluntàriament els productes il·lícits que venia.
La sentència marca un punt d’inflexió en el llarg conflicte entre el Govern de França i la companyia. Aquest enfrontament va néixer fa anys, quan Shein va ser sancionat en fins a tres ocasions amb una multa de 191 milions d’euros per incompliment de la legislació sobre cookies, promocions falses, informació enganyosa i la no declaració de microfibres plàstiques. Per a les autoritats, la companyia va traspassar tots els límits quan va descobrir la venda de nines sexuals amb aparença infantil, entre altres productes il·legals, en la pàgina.
Des d’aleshores, l’Estat ha exercit una gran pressió per suspendre la pàgina al país. Shein, per la seva banda, va considerar les exigències del Govern "inadmissibles, desproporcionades i il·legals" perquè el mal "havia desaparegut" després d’haver reconegut l’error i retirat els productes.
Operació a les duanes
Les nines són un èxit al Japó i a la Xina, però il·legals a la Unió Europea. La plataforma va iniciar una investigació interna prometent millores en els filtres de seguretat. Tanmateix, amb les seves disculpes no en va tenir prou el Govern, que va denunciar davant la justícia els fets ocorreguts, sol·licitant el tancament de la pàgina a França i van iniciar una important operació de duanes, en què es va revisar qualsevol paquet que provenia de la Xina per requisar aquestes nines i trobar-ne els compradors.
Aquesta operació va acabar amb la detenció de 21 homes, sis d’ells amb antecedents per violència sexual contra menors.
