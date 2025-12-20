Anàlisi
L’advocat Martín-Duarte
Una jutge rebutja la denúncia de Patxi López contra l’advocat que el va acusar de tenir comptes a la República Dominicana, el mateix que ara acusa Begoña Gómez pel rescat d’Air Europa.
És possible preguntar-se si la denúncia contra Gómez hauria tingut lloc si la d’acusació falsa s’hagués investigat
Ernesto Ekaizer
La jutge titular del jutjat d’instrucció número 12 de Madrid, María Dolores Baeza, va donar entrada el 10 de juny del 2025 a una denúncia del portaveu parlamentari socialista Patxi López contra l’advocat Eduardo Martín-Duarte i contra Rubén Villalba per acusar falsament López i ministres del Govern de tenir "comptes i dipòsits bancaris a la República Dominicana". Dimarts passat, la jutge va inadmetre la denúncia.
Es dona la circumstància que entre el 10 de juny passat i la decisió de rebutjar la denúncia de Patxi López de dimarts passat, l’advocat Martín-Duarte va presentar un escrit sobre el rescat d’Air Europa al jutjat 41 de Madrid amb pretensió de personar-se en la causa.
Ministres i càrrecs del PSOE
L’escrit de l’esmentat advocat sobre Air Europa segueix el patró i llenguatge de la seva denúncia anterior –feta el desembre del 2024 amb Villalba– contra ministres i personalitats socialistes.
Ja en una segona denúncia, el 7 de gener del 2025, incloïen Begoña Gómez com a titular d’un compte corrent i possible ocultació de diners a la República Dominicana, fruit de possibles activitats il·lícites. El 13 de gener del 2025, Villalba va denunciar López i altres personalitats amb diners ocults en "bancs de la República Dominicana, les Illes Caiman, Madeira, Mèxic o Jersey". També s’esmentava com a titular de comptes Begoña Gómez.
Una còpia de la denúncia que Martín-Duarte va enviar al Senat va ser remesa pel president, Pedro Rollán, a la presidenta del Tribunal Suprem i Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.
Les denúncies van ser desestimades tant per la Fiscalia Anticorrupció com per la Sala Penal del Tribunal Suprem.
No obstant, la denúncia del 10 de juny de López contra els instigadors, ratificada al jutjat a l’octubre, continuava sense ser objecte d’una interlocutòria de la jutge sobre la seva admissió o inadmissió.
Ha sigut en aquest interval que Martín-Duarte ha tornat a la càrrega a l’assenyalar que Begoña Gómez té uns presumptes comptes i dipòsits bancaris a la República Dominicana ara vinculats al rescat d’Air Europa.
El jutge Juan Carlos Peinado, sobre qui pesa el veto de la secció 23 de l’Audiència de Madrid per investigar el rescat d’Air Europa en la causa general oberta sobre Begoña Gómez, ha cursat l’escrit de Martín-Duarte a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil perquè l’informi sobre la possible existència de "fets nous" relacionats amb Air Europa.
El jutge no s’ha pronunciat sobre si admet la personació de l’advocat en la investigació. Amb aquest fi hauria d’obrir una peça separada sobre Air Europa.
En aquest context, la jutge titular del jutjat d’instrucció número 12 de Madrid ha rebutjat la denúncia penal de Patxi López el 16 de desembre passat.
En la seva interlocutòria la jutge assenyala que les denúncies de Martín-Duarte i Villalba contra ministres i personalitats –entre les quals Begoña Gómez– van ser desestimades pel Suprem i la Fiscalia Anticorrupció.
"El Tribunal Constitucional, té declarat que, per mor de l’apotegma ius ut procedatur, en principi pesa sobre l’òrgan judicial una mena de deure processal d’instrucció, però la instrucció únicament ha de prosseguir quan aquesta sigui necessària, apareixent com a innecessària a partir del moment en el qual de l’instruït no resulten uns indicis seriosos d’una actuació delictiva. Així les coses, en el cas present, al no resultar del contingut de la denúncia i de la documentació presentada amb aquesta denúncia indicis de l’existència d’un delicte d’acusació i denúncia falsa és procedent la inadmissió d’aquesta", assenyala.
És possible preguntar-se si la nova denúncia presentada, en aquest cas contra Begoña Gómez en el jutjat 41, seguint el patró de les ja arxivades, hauria tingut lloc si la denúncia per acusació falsa (article 456 del Codi Penal) presentada el 10 de juny de 2025, s’hagués investigat.
La interlocutòria d’arxiu pot ser recorreguda a l’Audiència de Madrid en apel·lació.
