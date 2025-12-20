Agraïment
L’heroi de l’atemptat de Sydney rep 2,1 milions de dòlars
Els diners procedeixen de les donacions voluntàries de més de 44.000 persones
Ahmed al-Ahmed, el ciutadà d’origen sirià que diumenge passat va desarmar un dels autors de l’atemptat de Sydney contra la comunitat jueva, va rebre ahir una donació de 2,5 milions de dòlars australians (2,1 milions de dòlars dels EUA o 1,7 milions d’euros) mentre es recupera a l’hospital de les ferides de bala sofertes després de desarmar un dels terroristes.
"¿M’ho mereixo?", va preguntar postrat al llit quan li van entregar el xec, procedent de donacions voluntàries d’unes 44.000 persones, mitjançant la coneguda plataforma de finançament col·lectiu GoFundMe.
Així ho mostra un vídeo compartit ahir per l’encarregat de donar-li el taló, l’influencer Zachery Dereniowski, que difon actes caritatius a les xarxes. Pare de dos fills i propietari d’una fruiteria, l’Ahmed es va amagar darrere d’uns vehicles i va sorprendre un dels atacants, amb qui va forcejar fins a arrabassar-li el rifle amb què disparava contra un grup que celebrava la festivitat jueva de Hanukkà a la popular platja de Bondi, una de les més freqüentades i turístiques d’Austràlia.
Van morir 16 persones, entre elles una nena de 10 anys, un supervivent de l’Holocaust i l’home desarmat per l’Ahmed.
"En un moment de caos i perill, l’Ahmed va fer un pas al capdavant sense dubtar-ho. Les seves accions van ser desinteressades, instintives i heroiques, sense importar-li la seva seguretat", valoren els ciutadans que han participat en la recollida dels diners per fer la donació.
