Professor i pedagog
Mor als 87 anys Joaquim Arenas, un dels pares de la immersió lingüística
El professor i pedagog de Mataró és un dels artífexs de l’escola catalana i va ser Creu de Sant Jordi el 2003
Catalunya llança el Pacte Nacional per la Llengua per guanyar 600.000 catalanoparlants
¿Què és el Pacte Nacional per la Llengua i per què Junts i CUP no el firmen?
ACN
El professor i pedagog Joaquim Arenas i Sampera (Mataró, 1938), considerat un dels pares del sistema d’immersió lingüística en català, ha mort aquest dissabte als 87 anys. Arenas està considerat un dels artífexs de l’escola catalana, ja que va ser cap del Servei d’Ensenyament del Català entre el 1983 i el 2003 i rector de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) el 1995.
Arenas és autor de nombrosos llibres sobre educació i llengua, i el seu paper clau per implementar la immersió el va portar més endavant a assessorar els governs de Bolívia i Guatemala en la incorporació de les llengües indígenes al sistema escolar. Arran de la seva trajectòria en favor del català, va rebre nombroses distincions. Destaquen la Creu de Sant Jordi el 2003; la Medalla d’Honor del Parlament el 2022 i el premi especial del jurat dels premis Martí Gasull i Roig, atorgat per la Plataforma per la Llengua, també el 2022.
La mort del pedagog ha deixat nombroses mostres de condol del món de la política i de la cultura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que «Catalunya perd una de les persones que amb més compromís i sentit de país ha contribuït al nostre model educatiu i lingüístic». «Una figura clau per preservar el català durant el franquisme i per convertir-lo en una llengua inclusiva, de tots i totes, durant la democràcia», ha assenyalat Illa. L’expresident Pere Aragonès ha destacat la figura d’Arenas com «l’impulsor de la immersió lingüística i del model d’escola del nostre país». «Ens deixa un llegat de compromís insubornable amb la llengua i amb Catalunya», ha conclòs.
«Radical» en país, llengua i solidaritat
Dues de les principals entitats que defensen el català també s’han afegit a les mostres condol. «Avui ens deixa una de les figures més importants per a la llengua catalana. Joaquim Arenas, un dels pares de la immersió lingüística», ha recordat Òmnium Cultural en un missatge a la xarxa X. Plataforma per la Llengua ha penjat a les xarxes una entrevista que li va fer fa tres anys. Allà destacava que una de les qualitats fonamentals d’un bon professor és la «convicció» a l’hora de transmetre als seus alumnes. «Com a ciutadans i com a professors no podem ser tous. Hem de ser radicals en l’actitud de país, llengua i solidaritat», va defensar. Aquell dia va avisar que per mantenir un programa d’immersió eficaç es necessiten «ganes i gent vocacional», i va lamentar que en els últims anys hi havia hagut «deixadesa» en la defensa de l’escola catalana. «L’escola és un pilar del país i, si hi ha dubtes, és un desastre i es desfà el país», va lamentar.
