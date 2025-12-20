Eleccions a Extremadura
PP i Vox mesuren la seva dependència i l’esquerra pugna per sobreviure
La primera cita amb les urnes del cicle electoral podria marcar el rumb dels pactes en la dreta i influir en el debat en el PSOE
Iván Gil
La política de blocs es torna a reproduir en les eleccions d’Extremadura, tot i que aquesta vegada amb un avantatge folgat per a la dreta, segons totes les enquestes, que situa el focus en el grau de dependència del PP amb Vox. Les perspectives de l’esquerra es limiten a mirar de sobreviure i evitar una desmobilització històrica que acosti María Guardiola a la majoria absoluta i redobli la desestabilització de l’Executiu de coalició.
Amb el PSOE en les seves hores més baixes, arrossegat tant per la crisi del Govern central com per l’anomalia de presentar-se amb un candidat processat, Unides per Extremadura es presenta com a dic de resistència davant una caiguda crònica en les enquestes a escala nacional de Sumar. Una oportunitat també per frenar les temptatives de Pedro Sánchez d’aglutinar suports a la seva costa i de condicionar debats interns de cara a la redefinició d’aquest espai, ja que en el 21D els partits que el constitueixen es presenten sota el paraigua de la mateixa candidatura, la que lidera Irene de Miguel.
A la Moncloa i a Ferraz assumeixen un resultat "complicat" i preventivament miren d’encapsular el que passi en les eleccions de demà per preservar el full de ruta del Govern central. Això és, blindar-se davant les sensacions de final de cicle i mostrar determinació per esgotar la legislatura. Els socialistes s’escuden que "qui té més per perdre és qui convoca", amb referència a la possibilitat que el PP no aconsegueixi desprendre’s dels peatges de la ultradreta.
Marcar tendència
El pessimisme és notori i a Ferraz reconeixen que les extremenyes marcaran tendència de cara als comicis que s’aniran concatenant a l’Aragó, Castella i Lleó i Andalusia durant el primer semestre del 2026. Mentre admeten que aquestes dades poden ser l’empenta necessària per a un canvi en el lideratge socialista a Extremadura, que fins ara Ferraz no ha volgut abordar malgrat les seves diferències, i apartar Miguel Ángel Gallardo, processat en el cas de David Sánchez.
En el front de la dreta es parteix d’una base que ni el PP ni Vox deixen de ressenyar, i és l’enorme increment de la seva representació conjunta a la comunitat autònoma sociològicament més a l’esquerra d’Espanya, només amb permís d’Andalusia, on ja es va produir un canvi d’hegemonia. Les previsions demoscòpiques, incloses la del Gesop, coincideixen fins i tot en les seves forquilles més baixes que la suma dels dos partits estarà per sobre del 50% dels sufragis, en una regió on només una legislatura completa, la que va liderar el popular José Antonio Monago entre el 2011 i el 2015, i els dos anys de Guardiola al capdavant és tot el que l’esquerra ha estat fora del poder en mig segle d’història democràtica i autonòmica.
Al marge d’aquesta fita, és indubtable que és la primera vegada que Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal mesuren forces, tot i que sigui en una etapa intermèdia de la seva gran carrera per les generals, des que Vox va començar a disparar-se en les enquestes l’últim any. I després de la tardor més calenta entre tots dos, en què han creuat més invectives que mai.
