L’estabilitat de la legislatura
Sumar demanarà al PSOE una reunió de la coalició
La formació de Yolanda Díaz afirma que la trobada "no ha servit per a res"
Ana Cabanillas
Les espases segueixen alçades a Sumar després de la crisi oberta en el Govern. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va reclamar impulsar la legislatura amb una remodelació del Govern per tancar la ferida oberta pels casos de corrupció i les denúncies per assetjament sexual. La petició, rebutjada per la Moncloa, va acabar derivant en una reunió descafeïnada entre els socis, amb segons perfils i sense "cap avanç", segons va denunciar Sumar en un comunicat. A les seves files admeten que la reunió "no ha servit per a res" i avancen que mantindran la pressió sobre l’ala socialista. El pròxim pas, avancen fonts coneixedores, serà sol·licitar formalment una reunió de la comissió de seguiment de la coalició, per forçar una nova trobada que sigui, aquesta vegada sí, a nivell de ministres. Una manera d’evitar el tancament en fals en la pugna entre socis.
La reunió va ser decebedora per Sumar. La cita, celebrada amb cert ocultisme, sense revelar prèviament hora, lloc i els assistents, va servir per mostrar dues visions oposades de la situació. Mentre a Sumar asseguren que la situació és "moltíssim més greu" que la crisi oberta després de l’informe de l’UCO i la detenció de Santos Cerdán, la percepció del PSOE és radicalment diferent. Els comunicats posteriors també. Mentre els primers van denunciar la falta d’avanços i van advertir que el "bloqueig" socialista posava "en risc l’acord de Govern de coalició", els segons valoraven "positivament" la cita.
Des de l’espai Sumar lamenten que el PSOE es va limitar a defensar durant la trobada la seva actuació davant tots els casos, tant de corrupció com d’assetjament sexual, a més de treure pit pels protocols que han impulsat i els documents que recentment van entregar a l’Audiència Nacional sobre els pagaments en metàl·lic del partit. És a dir, una sèrie d’arguments que han anat llançant en públic per defensar-se, però sense propostes ni compromisos. Si el diagnòstic és diferent sobre la gravetat de l’escenari, tampoc coincideixen sobre els passos que cal seguir. "El PSOE pensa que amb el que ha fet, pot seguir", critiquen a les files de Díaz.
Concessions
Descriuen aquests moments com una situació d’"impàs" però mantenen que l’ala socialista acabarà cedint. Hi ha qui percep, a més, diferències entre les reaccions del PSOE, encarnat ahir en la secretària d’Organització, Rebeca Torró, i el mateix Pedro Sánchez, a qui veuen més procliu a l’hora de fer concessions als seus socis de Govern. El president ja ha acceptat una reunió amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, al gener per abordar la situació, després de la petició dels republicans. Díaz ha iniciat contactes amb la resta dels aliats del Govern per tal de sondejar l’estat d’ànim i augmentar la pressió sobre l’ala socialista.
Dilluns passat a la tarda també es van reunir el president de Govern i Yolanda Díaz, amb l’objectiu de rebaixar les tensions. En la reunió, la vicepresidenta segona va insistir en la seva reclamació d’impulsar la legislatura mitjançant una remodelació del Govern i mesures socials.
