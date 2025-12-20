Escàndol internacional
Trump, Clinton i la trama Epstein d’abús sexual: les claus
Juan José Fernández
En 2,8 gigabytes d’informació caben 3.965 folis, gravacions i fotos, els arxius que integren la segona onada pública de documentació del cas Epstein que, per força i a punt del termini legal, l’administració Trump ha difós aquest divendres a través del seu Departament de Justícia.
Les noves revelacions fan un repàs de la vida, relacions i activitats delictives del pederasta i proxeneta milionari Jeffrey Epstein, en contacte amb una selecta porció de l’elit internacional.
Però la publicació té un flanc polític candent. El Congrés va exigir en una acta específica que es fes pública tota la informació, i aquesta ha sortit a la llum capada en nombrosos aspectes... i assenyalant clarament persones famoses en d’altres. Especialment, i de nou, a l’expresident demòcrata Bill Clinton. No obstant, de la llarga amistat de Trump amb Epstein amb prou feines sorgeixen novetats amb la publicació.
Aquests detalls han encès encara més la rancúnia dels demòcrates amb el president, al qual diverses veus de l’ala esquerra nord-americana acusen Donald Trump d’ordenar seleccionar i manipular aquesta pluja d’informació.
El cas
El magnat Jeffrey Epstein va ser detingut per càrrecs d’abús sexual i tràfic de dones –en concret desenes de menors– que va poder cometre a començaments dels anys 2000. El milionari, que havia fet fortuna com a ‘broker’ de famosos a la banca d’inversió, estava molt ben relacionat: entre les seves amistats figuraven Donald Trump –des de molt jove–, el seu antecessor demòcrata a la Casa Blanca Bill Clinton, Woody Allen, Alec Baldwin, Rupert Murdoch, o fins i tot el príncep Andreu, germà del rei Carles III d’Anglaterra.
Epstein va sortir poc tocat d’un primer procés per proxenetisme entre el 2005 i el 2008, pactant amb la fiscalia enmig d’un gran escàndol. El 6 de juliol del 2019 va tornar a ser arrestat sota acusació de tràfic de dones. La policia va trobar aquell dia en un registre domiciliari milers de fotografies sexis de la seva mercaderia humana.
Fins al moment, d’una plèiade d’acusats, la justícia nord-americana només ha condemnat Ghislaine Maxwell, filla del magnat britànic Robert Maxwell i parella d’Epstein, com a proveïdora de noies per al principal maquinador de la trama. Pels mateixos càrrecs hi està acusada una altra dona, Sarah Kellen.
El 10 d’agost del 2019, Epstein va ser trobat mort a la seva cel·la del Centre Correccional Metropolità de Nova York, a l’illa de Manhattan. Oficialment, la causa de la mort va ser penjament.
Què surt (i què no surt) a la llum
«El Departament de Justícia del President Trump està brindant una transparència històrica mentre protegeix les víctimes. Els demòcrates podrien haver fet això durant anys. Van decidir no fer-ho. Estem complint la nostra promesa al poble nord-americà», proclamava aquest divendres aquest centre ministerial nord-americà.
El cert és que els documents s’han publicat complint una anomenada Llei de Transparència dels Expedients Epstein al límit de termini, després d’una llarga pugna judicial i un continuat irat rebuig de Trump a la difusió d’informació sobre el cas, especialment pel que fa a ell.
Una important porció dels documents tenen franges negres que censuren informació. Hi ha sèries de fins a 120 pàgines que estan en negre en la seva totalitat. Un llistat de grans proporcions, titulat ‘Massatgistes’, porta ratllats els seus 254 noms.
No obstant, en altres documents sí que es deixen veure noms (tot i que no les altres coses) com en els casos en què s’al·ludeix als actors Dustin Hoffman i Alec Baldwin, el magnat britànic Rupert Murdoch... i Donald Trump.
El Departament de Justícia ha explicat que aquestes censures es deuen a la seva tasca de protegir les víctimes. Diverses veus del partit demòcrata han deplorat que la informació es doni només parcialment.
Per complir l’obligació abans del termini donat pel Congrés, el Departament de Justícia ha obert una web específica amb una «Biblioteca Epstein» que ordena els documents en quatre carpetes. Els autors es curen en salut advertint que, per la gran quantitat de documents que treuen a la llum, podria colar-se informació personal d’afectats i també «descripcions d’agressions sexuals».
Abús de poder i abús sexual
Els documents publicats pel govern nord-americà s’agrupen en quatre carpetes. La principal és la dels registres judicials, amb nombrosos casos. En els sumaris es contenen relats com aquest, del cas de Jane Doe contra Epstein i d’altres: «La gran majoria de les joves eren obligades a realitzar actes sexuals íntims per ordre dels acusats, que no van ajudar ni van pretendre ajudar les víctimes a progressar professionalment. A més, es va pagar a les víctimes perquè portessin a Epstein altres joves amb finalitats sexuals, i els acusats. Epstein, Maxwell i Kellen els van dir que les joves que portessin altres dones es beneficiarien encara més al portar altres noies».
Sobre una de les captadores que treballaven per a Epstein, Sarah Kellen, es diu en un document d’acusació: «Kellen reclutava dones joves per a Epstein amb finalitats sexuals, els portava regals per incitar-les a tenir relacions sexuals amb Epstein [...] i mantenia l’agenda sexual d’Epstein per assegurar-se que no es quedés sense els favors sexuals de les joves durant un període prolongat. Kellen també gestionava els viatges de les diverses dones que eren explotades amb finalitats sexuals».
Fotos compromeses
El relat gràfic dels arxius Epstein és el d’un home en constants celebracions i viatges. La majoria de les fotos de les seves presumptes víctimes les mostren amb la cara tapada, però amb actituds suggerents, nues o amb poca roba.
De vegades, Epstein apareix amb amics mostrant o provant armes de foc. Els republicans han donat un gran valor a una foto de l’expresident Bill Clinton disfrutant en un gran jacuzzi en companyia d’una altra persona a qui no se li veu la cara.
Als Estats Units, el pes principal de la divulgació està en les amistats. Aparèixer amb Epstein ha costat un disgust a Andreu d’Anglaterra i la seva exdona, Sarah Ferguson. Hi ha fotos de viatges i festes d’Epstein o directament del proxeneta amb Michael Jackson, Diana Ross, Bill Gates, l’ideòleg ultra Steve Bannon, l’actor Kevin Spacey, el rocker Mick Jagger, el cofundador de Google Serguei Brin...i fins i tot el filòsof i tòtem de l’esquerra Noam Chomsky.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Mor Oriol Bohigas, l’amant de Barcelona
- Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
- Viatges il·limitats per 6,20 euros a l'any: així pots demanar la targeta social a Barcelona per a majors de 60 anys o discapacitats amb rendes baixes
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...