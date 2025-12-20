Tensió al Carib
Trump obre la porta a iniciar una guerra amb Veneçuela
El líder dels EUA assegura en una entrevista que "no descarta" un conflicte bèl·lic i que Maduro "sap exactament" el que ell vol
Abel Gilbert
"No ho descarto". Així de fred i lacònic es va expressar el president dels Estats Units, Donald Trump, sobre la possibilitat d’un conflicte armat amb Veneçuela. Durant una entrevista amb NBC News coneguda ahir, el líder republicà va tornar a córrer el límit de l’imaginable sobre l’evolució de la crisi bilateral. Ho va fer dies després d’anunciar el "bloqueig total" als vaixells petrolers sancionats que surtin i entrin d’aquest país sud-americà.
"Ell sap exactament el que vull. Ell ho sap millor que ningú", va dir Trump sobre la seva conversa amb el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i els missatges que va fer arribar Washington a Caracas: ha d’abandonar el poder. Com a part d’aquesta política va augurar més confiscacions de vaixells petrolers. "Si són prou tontos com per continuar navegant, estaran navegant de tornada a un dels nostres ports".
Les paraules del magnat a NBC News són al seu torn precedides de l’últim atac en què van morir cinc presumptes "narcoterroristes" que navegaven en aigües del Pacífic, fet que eleva a almenys 104 la quantitat de víctimes fatals des que va començar al setembre una nova fase de la política antinarcòtics de Washington.
Fins al moment, la Casa Blanca no ha presentat proves contundents que vinculin les embarcacions atacades amb el contraban de drogues.
Rubio no aclareix l’objectiu
En roda de premsa, el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va evitar respondre ahir si l’Administració Trump vol treure Maduro del poder i va afirmar que l’estratègia és protegir "els interessos" del seu país. "Tenim un règim il·legítim que coopera obertament amb terroristes que amenacen la seguretat dels Estats Units", va afirmar, i va remarcar que l’objectiu del Govern nord-americà és "l’estabilitat i la seguretat regional" i "protegir els interessos dels EUA".
Rubio va acusar el Govern de Maduro de cooperar amb l’Iran, amb Hezbol·là i amb el narcotràfic i va dir que el grup armat Exèrcit d’Alliberament Nacional (ELN) i les dissidències de les FARC operen en territori veneçolà. "En això ens estem enfocant tot el temps perquè és una amenaça a l’interès nacional dels EUA. Ara bé, ¿considerem legítim Maduro? No", va emfatitzar.
En uns mesos d’inèdita tensió regional, Trump va autoritzar la CIA a portar a terme accions encobertes a Veneçuela, fins i tot de caràcter letal, i va deixar anar l’opció d’atacs terrestres.
Dijous a la nit es va informar que el Consell de Seguretat de l’ONU es reunirà dimarts vinent per abordar la situació veneçolana. Caracas havia demanat que es tractés amb caràcter d’urgència el "bloqueig total" anunciat per Trump contra els petrolers sancionats. Al fonamentar la seva sol·licitud, la missió veneçolana davant les Nacions Unides va afirmar que la mesura anunciada pel republicà és una "agressió oberta i criminal de l’imperialisme nord-americà" que té la "pretensió colonial d’apropiar-se del petroli i els recursos que pertanyen al poble".
