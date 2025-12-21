Escàndol internacional
Víctimes i congressistes critiquen la censura de documents publicats del cas Epstein
Gran part del material tenen seccions ratllades o amb requadres negres, cosa que alimenta els dubtes sobre la transparència del govern
Trump, Clinton i la trama Epstein d’abús sexual: les claus
L’administració de Trump publica part dels arxius del cas Epstein després de l’exigència del Congrés dels EUA
L’administració Trump, criticada per la publicació parcial de l’explosiu expedient Epstein
France Presse
Víctimes del delinqüent sexual Jeffrey Epstein han expressat la seva indignació després que es publiqués un esperat conjunt d’expedients dels casos contra el difunt exfinancer, amb moltes pàgines ratllades i fotos censurades. Entre el material que es va començar a publicar divendres hi ha múltiples fotografies que mostren l’expresident demòcrata Bill Clinton i altres figures d’alt perfil, inclosos Mick Jagger i Michael Jackson, en companyia d’Epstein.
Però gran part dels documents tenen àmplies seccions ratllades o amb requadres negres, cosa que alimenta els dubtes sobre si la publicació posarà fi a les persistents teories de conspiració sobre un encobriment al més alt nivell. Els demòcrates ja van exigir respostes dissabte després que una imatge que incloïa una foto de Trump deixés de ser visible a la publicació en línia del Departament de Justícia.
«Si retiren això, imaginin quant més estan provant d’ocultar», va dir el senador demòcrata Chuck Schumer. «Aquest podria ser un dels encobriments més grans de la història». Entre desenes de seccions ratllades, un document de 119 pàgines etiquetat com a «Gran Jurado-NY» estava completament censurat. Segons mitjans nord-americans, es van retirar més d’una dotzena d’altres imatges dels arxius.
Podria ser un dels encobriments més grans de la història
El Departament de Justícia dels Estats Units va defensar dissabte a la nit en un comunicat la seva decisió de retractar arxius després de la seva publicació. «Les fotos i altres materials continuaran sent revisats i titllats de conformitat amb la llei, per precaució, a mesura que rebem informació addicional», va indicar en un comunicat publicat a la xarxa social X.
Una de les víctimes d’Epstein, Jess Michaels, ha denunciat que va passar hores revisant els documents per trobar la seva declaració i les comunicacions de quan va cridar a una línia de denúncies de l’FBI. «No en trobo cap», ha dit a la CNN. «¿Això és el millor que pot fer el govern? Ni tan sols una llei del Congrés ens està donant justícia».
Els llaços íntims d’Epstein
Tot i així, els arxius donen una mica de llum sobre els llaços íntims del desacreditat financer amb els rics, famosos i poderosos. Entre ells hi figura Trump, que alguna vegada va ser un dels seus amics pròxims. Almenys un expedient conté desenes d’imatges censurades de figures nues o amb poca roba.
També hi ha fotografies inèdites del desacreditat expríncep britànic Andreu que el mostren reclinat sobre les cames de cinc dones. Altres imatges mostren Clinton relaxant-se en un jacuzzi, amb part de la foto censurada, i nedant al costat d’una dona de cabells foscos que sembla que és la còmplice d’Epstein, Ghislaine Maxwell.
Privacitat de les víctimes
El congressista republicà Thomas Massie, que fa molt temps que pressiona perquè es faci pública la informació sobre el delinqüent sexual, va afirmar que aquesta mesura «incompleix greument tant l’ esperit com la lletra de la llei aprovada al Congrés, que obliga el govern a publicar tot l’expedient del cas tret dels que violin la privacitat de les víctimes.
«Simplement, publicar una muntanya de pàgines ratllades viola l’esperit de transparència i la lletra de la llei», va afegir el demòcrata Schumer. El fiscal federal adjunt, Todd Blanche, va dir a l’ABC que no hi va haver cap intent «de retenir res» per protegir Trump.
Trump, que en el passat va ser amic d’Epstein, va intentar durant mesos evitar la publicació dels arxius en poder del Departament de Justícia, malgrat haver promès en campanya total transparència sobre el tema. Finalment, va cedir a la pressió del Congrés, inclosa la del seu Partit Republicà, i el 19 de novembre va promulgar una llei que obligava a publicar els materials en 30 dies.
Però la seva base més conservadora fa molt temps que està obsessionada amb la saga d’Epstein i amb teories conspiradores que al·leguen que dirigia una xarxa de tràfic sexual per a l’elit global. Maxwell, l’exnòvia d’Epstein, continua sent l’única persona condemnada en relació amb els seus crims i compleix una pena de 20 anys per reclutar menors per a l’exbanquer, amb una mort que va ser oficialment considerada un suïcidi.
