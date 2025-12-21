Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Extremadura marcarà un llarg cicle de comicis fins a les generals

Sánchez busca aïllar una possible derrota, mentre el PP i Vox es juguen l’estratègia

Extremadura marcarà un llarg cicle de comicis fins a les generals / Samuel Sánchez / Efe

Iván Gil

Madrid

Les eleccions d’avui a Extremadura marquen l’arrencada d’un llarg cicle de comicis autonòmics fins a la batalla final de les generals. El Govern s’enroca en esgotar la legislatura malgrat la crisi per la concatenació d’escàndols per presumpta corrupció i assetjament sexual en el PSOE. Busca aïllar un hipotètic cop a les urnes, com vaticinen les enquestes, i posar el focus a la dependència del PP dels de Santiago Abascal. En joc no només hi ha la configuració del pròxim govern extremeny, sinó també la tendència de cara a les pròximes eleccions d’Aragó, Castella i Lleó i Andalusia; el febrer, el març i el juny, respectivament.

Per al PP i Vox suposa, a més, tornar d’alguna manera a la casella de sortida de l’any 2023, quan la manera d’abordar els pactes entre tots dos partits després de les autonòmiques i municipals del mes de maig d’aquell any va condicionar de manera decisiva l’escenari polític. Primer, perquè va incentivar Pedro Sánchez a l’insòlit avenç per al 23 de juliol, en plenes vacances d’estiu, de les eleccions generals, amb la gens dissimulada intenció de plantejar als espanyols una mena de plebiscit per "clarificar", va dir llavors el president, si s’apostava per una majoria per a la dreta i l’extrema dreta o per una altra que li permetés ser investit de nou, com, mitjançant Junts per Catalunya, va acabar passant.

Evitar repetir errors

Sobre la conducta de llavors dels diferents líders de la dreta, inclòs el ja expresident del País Valencià Carlos Mazón, el primer que es va afanyar a arribar a un acord de coalició amb els d’Abascal, o, precisament, la més reticent Guardiola als pactes amb Vox, s’ha especulat molt aquests dos anys en l’àmbit de la dreta. Fins i tot una veu amb certa influència com la de l’exportaveu parlamentari de Vox Iván Espinosa de los Monteros, totalment enfrontat ara a Abascal i a la seva cúpula, ha demanat recentment no caure en els mateixos errors.

Tant Feijóo com Abascal saben que el que passi en aquesta primera negociació pot marcar les altres, i tots dos intentaran esgotar les seves cartes.

El líder del PP va deixar clar aquest divendres passat, en una xerrada informal amb periodistes, que la distància de fins a deu punts percentuals que Guardiola podria obtenir sobre el candidat socialista, Miguel Ángel Gallardo, donarà una gran legitimitat a la líder dels populars extremenys per continuar presidint la Junta sense que ningú la bloquegi. Però a Vox no creuen que sortint reforçats, com sortiran tret de tenir una sorpresa majúscula, hi hagi raons per no exigir tot el possible a una de les dirigents populars amb què més han xocat, com s’ha anat evidenciat durant tota la campanya extremenya.

