Illa garanteix el nou finançament per a inicis del 2026 malgrat el "soroll"
El president demana combatre l’extrema dreta sense por i insta els seus a no "arrugar-se davant aquests quintacolumnistes"
Quim Bertomeu
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va comparèixer ahir davant del Consell Nacional del seu partit, el PSC, i va aprofitar per fer balanç del 2025 però, sobretot, per projectar els reptes del 2026. En aquest sentit, va garantir que a principis d’any es posarà sobre la taula la proposta perquè Catalunya tingui un nou finançament. Això sí, va avisar els dirigents del seu partit que hauran de defensar el nou model a capa i espasa davant les turbulències que, segons va anticipar, intentaran provocar des del Partit Popular.
"Hi haurà molt soroll, però avançarem", va proclamar en un discurs de mitja hora davant els quadres de la formació. Illa va explicar que el nou model serà "singular", és a dir, amb especificitats per a Catalunya, però també "solidari" amb la resta de comunitats autònomes. "No és incompatible", va assegurar. També es va comprometre a continuar pressionant perquè el 2026 sigui l’any en què s’acabi aplicant de manera definitiva la llei d’amnistia, que encara està pendent per a líders com Carles Puigdemont (Junts) i Oriol Junqueras (ERC).
Tenir un nou finançament és clau per a Illa, no només perquè la Generalitat disposi de més recursos, sinó també per donar-li un impuls a la legislatura a Catalunya. ERC, el seu soci al Parlament al costat dels Comuns, ja ha dit que només negociarà els pressupostos de l’any que ve si hi ha un nou model que millori els ingressos de l’administració catalana. Tot i que ningú en pot garantir el desenllaç, Illa es va receptar ahir un 2026 amb "confiança" i "esperança" davant "els que diuen que això no ho podem fer".
"Amb el cap ben alt"
El fil conductor del seu discurs va ser el d’apel·lar a l’orgull socialista en un moment complicat, no tant per al PSC, sinó per al PSOE, al qual se li acumulen els escàndols i que s’enfronta avui a unes eleccions a Extremadura amb previsions poc encoratjadores.
Illa va defensar que els indicadors socioeconòmics a Espanya i a Catalunya –creixement econòmic, PIB, atur, etc. - continuen sent bons i les seves perspectives també. "No som perfectes ni pretenem ser-ho, però podeu mirar-vos al mirall amb el cap ben alt i dir-vos a vosaltres mateixos: soc socialista", va dir.
