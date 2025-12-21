La participació a les eleccions a Extremadura se situa en el 35,76% a les 14.00 h, gairebé sis punts menys que el 2023
Els col·legis electorals tancaran a les vuit del vespre
ACN
Barcelona
La participació a les eleccions a l’Assemblea d’Extremadura s’ha situat en el 35,76% a les dues del migdia. Es tracta de 5,89 punts menys que als anteriors comicis a aquesta hora, celebrats el 2023. Els col·legis electorals tancaran a les vuit del vespre. La presidenta a la Junta d’Extremadura, María Guardiola, va avançar les eleccions per evitar el “bloqueig” de Vox i el PSOE a l’aprovació dels pressupostos de la comunitat.
En aquestes eleccions, que obren cicle electoral, es reparteixen els 65 diputats de l’Assemblea d’Extremadura i Guardiola busca arribar a la majoria absoluta. El 2023, PSOE i PP van empatar a 28 escons, Vox en va obtenir 5 i Unides per Extremadura, 4.
