Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla de BarrisZBE de ManresaSuperPopVil·la romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El PSOE admet el "mal resultat" a Extremadura però avisa que el PP és ara “més hostatge dels ultres”

Torró afirma que els resultats del PP i Vox demostren que l’estratègia de Feijóo és “sembrar l’ultradreta”

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz. / PSOE

ACN

Madrid

La secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmat aquest diumenge que els resultats de les eleccions autonòmiques d’Extremadura -on el PP ha quedat lluny de la majoria absoluta, creixent un escó, mentre Vox n’ha guanyat sis- son un “mal resultat” pels socialistes, però mostren que l’estratègia del PP es basa en “sembrar per a l'ultradreta”. “És la major irresponsabilitat del PP, que es diu d’Estat, però que és la casa mare de l’extrema dreta”, ha dit en una compareixença on ha apuntat que els d’Alberto Núñez Feijóo son ara “més ostatges dels ultres”. Segons ha afegit, el resultat del del PSOE és dolent perquè no s’ha aconseguit mobilitzar els votants progressistes, que han deixat el partit amb el seu pitjor resultat històric.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
  2. La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
  3. Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
  4. Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
  5. Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
  6. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
  7. La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
  8. La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya

El PSOE admet el "mal resultat" a Extremadura però avisa que el PP és ara “més hostatge dels ultres”

El PSOE admet el "mal resultat" a Extremadura però avisa que el PP és ara “més hostatge dels ultres”

El PP (29) guanya a Extremadura lluny de la majoria absoluta, el PSOE (19) s'enfonsa i Vox (11) es dispara

El PP (29) guanya a Extremadura lluny de la majoria absoluta, el PSOE (19) s'enfonsa i Vox (11) es dispara

El Galliner celebra 30 anys encomanant l'amor pel teatre a Manresa

El Galliner celebra 30 anys encomanant l'amor pel teatre a Manresa

Nou equips són en un sol partit entre la Copa i el descens, a la Lliga Endesa

Nou equips són en un sol partit entre la Copa i el descens, a la Lliga Endesa

El Manresa CBF cau al Nou Congost contra el cuer de Lliga Femenina 2 (48-57)

El Manresa CBF cau al Nou Congost contra el cuer de Lliga Femenina 2 (48-57)

Les millors fotos del Manresa CBF-TGN Bàsquet

Les millors fotos del Manresa CBF-TGN Bàsquet

L’ASFE s’enfonsa a la pista d’un dels rivals més en forma de Copa (66-27)

L’ASFE s’enfonsa a la pista d’un dels rivals més en forma de Copa (66-27)

Sant Vicenç torna a fer del tió el gran protagonista de l'inici del Nadal

Sant Vicenç torna a fer del tió el gran protagonista de l'inici del Nadal
Tracking Pixel Contents