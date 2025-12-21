Trump, Clintoni la trama Epstein
El Departament de Justícia dels Estats Units publica, al límit del termini legal, nous documents que revelen moltes de les amistats i contactes del pederasta i proxeneta milionari
Juan José Fernández
En 2,8 gigabytes d’informació caben 3.965 folis, gravacions i fotos així com tots els arxius que integren la segona onada pública de documentació del cas Epstein que, per força i al límit del termini legal, l’administració Trump ha difós a través del seu Departament de Justícia. Les noves revelacions fan un repàs de la vida, relacions i activitats delictives del pederasta i proxeneta milionari Jeffrey Epstein, mort el 2019 a la presó de Nova York per presumpte suïcidi.
Però la publicació té també un flanc polític candent. El Congrés va exigir en una acta específica que es fes pública tota la informació, i aquesta ha sortit a la llum capada en nombrosos aspectes... i assenyalant clarament persones famoses en d’altres. Especialment, i un cop més, a l’expresident demòcrata Bill Clinton. En canvi, sobre l’amistat de Trump amb Epstein amb prou feines n’han transcendit novetats.
Aquests detalls han encès encara més la rancúnia dels demòcrates amb el president, a qui diverses veus de l’ala esquerra nord-americana acusen d’haver ordenat seleccionar i manipular aquesta pluja d’informació.
Els documents s’han publicat complint l’anomenada Llei de Transparència dels Expedients, al límit de termini, després d’una llarga pugna judicial i un continuat rebuig de Trump de la difusió d’informació sobre el cas, especialment la que el concerneix.
Protegir les víctimes
Una part important dels documents presenta franges negres que censuren informació, incloent sèries de fins a 120 pàgines completament tenyides de negre. Un llistat considerable, titulat Massatgistes, té ratllats els seus 254 noms. No obstant això, en altres documents sí que es poden veure alguns noms, encara que no la resta de la informació, com en els casos que al·ludeixen als actors Dustin Hoffman i Alec Baldwin, al magnat britànic Rupert Murdoch i a Donald Trump. El Departament de Justícia ha explicat que aquestes censures tenen com a finalitat protegir les víctimes.
Per complir l’obligació abans del termini del Congrés, el Departament de Justícia ha obert una web amb una "Biblioteca Epstein" que ordena els documents en quatre carpetes. La pàgina adverteix que, per la gran quantitat de documents que treuen a la llum, podria colar-se informació personal d’afectats i també descripcions d’agressions sexuals.
Xarxa de contactes
Entre els documents destaca un extens arxiu fotogràfic en què s’intueix que Epstein va ser un home en constants celebracions i viatges. La majoria de les fotos de les seves presumptes víctimes les mostren amb la cara tapada, però amb postures suggerents, despullades o amb poca roba. Sovint, Epstein apareix amb amics mostrant o provant armes de foc. Els republicans li han donat un gran valor a una foto de l’expresident Bill Clinton disfrutant en un gran jacuzzi en companyia d’una altra persona a qui no se li veu la cara.
Hi ha fotos de viatges i festes d’Epstein o directament del proxeneta amb Michael Jackson, Diana Ross, Bill Gates, l’ideòleg ultra Steve Bannon, l’actor Kevin Spacey, el rocker Mick Jagger, el cofundador de Google Serguei Brin... i fins i tot amb el filòsof Noam Chomsky.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya