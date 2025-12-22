Abascal, desafiador amb Guardiola després que Vox dobli el resultat
El líder del partit d’ultradreta critica la dirigent popular per la despesa electoral i augura l’"enfonsament gradual del bipartidisme"
Mariano Alonso Freire
La tensió entre el PP i Vox que s’augura per a la negociació que s’obre ara després de les eleccions es va percebre en la mateixa nit electoral. Els de Vox es consideren els vencedors de la contesa i, per això, no van respectar la regla no escrita que el partit més votat –que ha sigut el PP que lidera María Guardiola– sigui l’últim a comparèixer. La presidenta ho va fer primer i després va arribar el torn del candidat de Vox, Óscar Fernández, i, sense estar previst, de Santiago Abascal.
"Guardiola ha trigat una hora a sortir, pensant com explicarà que ha gastat set milions d’euros en unes eleccions per aconseguir un diputat més". El missatge a la xarxa X pocs minuts després de la mitjanit de la jornada electoral a Extremadura, atacant obertament la des d’avui presidenta en funcions de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, i fins i tot burlant-se de la seva victòria, amb 29 escons, un més que el 2023, no el va publicar cap partit de l’esquerra, sinó Vox, la formació de què torna a dependre la popular per revalidar el seu mandat.
Condemnats a entendre’s
Guardiola no va trigar a contestar: "El cost d’aquestes eleccions és inferior a la pèrdua que ha suposat no tenir pressupostos per al 2026", va asseverar quan els periodistes li van preguntar sobre les invectives del seu potencial soci. El xoc entre les dues formacions que a partir d’ara estan condemnades a entendre’s després del veredicte de les urnes no va rebaixar per tant gens ni mica la seva intensitat després del tancament de les urnes.
Guardiola, que va contestar a múltiples preguntes dels periodistes, va afirmar que Vox no li havia trucat però que ella ho faria avui, tot i que no va evitar ironitzar: "No sé a qui trucaré, si al senyor Fernández o al senyor Abascal". Poc després, en la seva pròpia compareixença, Fernández li va deixar clar que "Vox és un". L’encreuament creixia per moments en la mateixa nit electoral, abans fins i malgrat que comparegués des de Madrid, on va seguir el recompte, el mateix Abascal.
Al seu torn, en una compareixença sense preguntes, el candidat de la formació que lidera Santiago Abascal va exclamar que "Vox és el guanyador real d’Extremadura, els ha guanyat a tots". En la seva lectura de les dades, Fernández va assegurar que "Extremadura vol Vox, molt més Vox, el doble de Vox, més del doble de Vox", un resultat fruit del treball del partit perquè "a Vox tots som un", va reblar, abans de donar, també, les gràcies a Abascal pel seu suport.
El president de Vox no es va quedar enrere en la seva compareixença, després d’afirmar que "les dues cares del bipartidisme han vist reduïts els seus suports". Abascal va assegurar que "els vots de Vox han de comptar, els votants de Vox han de comptar, i no seran invisibilitzats, i no seran traïts", i va presumir d’haver sigut l’"únic partit que ha parlat dels problemes de seguretat als carrers, i del creixement de la immigració a Extremadura".
Abascal es va atrevir a augurar "amb aquests resultats" que "estem assistint a gradual enfonsament del bipartidisme, a l’enfonsament de la màfia del Partit Socialista, de la màfia del PSOE, i també a l’enfonsament, a poc a poc amb 10.000 vots menys en aquesta ocasió, dels que actuen com una estafa a aplicant les polítiques socialistes", amb referència al PP.
Per Abascal, "Vox és el futur d’Extremadura i Vox és el futur d’Espanya", va tancar emfàticament el seu discurs, sense admetre preguntes. Unes qüestions que segurament respondrà en la compareixença anunciada per avui després de la reunió del Comitè d’Acció Electoral en què analitzaran el resultat dels comicis extremenys dels quals es veuen com el grans triomfadors.
Ara queda veure com es comporten en la ronda de contactes que va anunciar Guardiola que arrencarà demà mateix per formar "al més aviat possible" el nou Govern extremeny. Aquests compassos de la negociació que s’obre ara són la continuació de la mala sintonia de Vox i Guardiola i que va marcar des de l’inici l’arribada de la líder popular la presidència de la Junta d’Extremadura fa dos anys. Inicialment ella es va negar a tancar un acord amb els d’Abascal però va acabar claudicant i, no només pactant i acceptant els seus vots, sinó sumant-los al Govern. Després, els membres de Vox van sortir de l’Executiu en el rampell que li va agafar a Abascal, que va manar tots els dirigents a abandonar els governs autonòmics per un pacte en la política migratòria que van tancar el PP i el PSOE sobre els menors migrants.
