Els EUA confisquen un altre petroler ‘fantasma’ vora la costa de Veneçuela
L’Exèrcit nord-americà aborda dos vaixells en 48 hores i impulsa una escalada bèl·lica al Carib Sud, tot i que Maduro ordena no respondre
A. G.
El Carib sud no deixa de donar senyals d’una intensificació del conflicte entre els Estats Units i Veneçuela. Militars nord-americans van interceptar i van confiscar ahir la càrrega d’un altre vaixell petroler a prop de les costes del país sud-americà. L’acció va tenir lloc a poques hores d’una altra confiscació d’un altre petroler veneçolà per part de l’Exèrcit nord-americà. Dues confiscacions durant un cap de setmana presagien una acceleració de la crisi. Es tracta, en rigor, del tercer succés des del 10 de desembre passat, quan el vaixell Skipper va ser assaltat per uniformats nord-americans.
Donald Trump va activar dies enrere el "bloqueig total" de les naus petroleres que Washington ha sancionat. Entre principis de setembre i finals de novembre el conflicte es va caracteritzar pels atacs aeris contra petites embarcacions per suposadament transportar drogues, cosa que la Casa Blanca no ha provat fins al moment. El decomís de grans vaixells suposa un canvi d’escala en l’àmbit polític. Els enfonsaments de les anomenades "narcollanxes" s’han cobrat fins ara un total de 104 morts.
La matinada de dissabte a diumenge, Caracas va denunciar la "desaparició forçada" de la tripulació del Centuries, propietat d’una firma xinesa. És el segon vaixell assaltat en menys de 48 hores. Així mateix, també va assenyalar que els "actes il·lícits" i de "pirateria" que porten a terme els EUA en aigües internacionals constitueixen una "grollera violació de l’article 2 de la Carta de les Nacions Unides, l’article 2 de la Convenció de Ginebra sobre l’Alta Mar i de la Declaració relativa als principis de dret internacional".
Però l’enardit missatge del Ministeri d’Exteriors va quedar desactualitzat arran del nou incident que va donar a conèixer l’agència Reuters. D’acord amb Bloomberg, el Bella 1, amb bandera panamenya, anava camí de Veneçuela a carregar el cru.
En vista del nou succés, la crisi sembla que entra en una nova i transitòria fase tendent a aprofundir les dificultats econòmiques de Veneçuela per forçar la sortida del poder del president Nicolás Maduro. A mitjans de la setmana passada, l’Executiu veneçolà va anunciar que l’Armada començaria a custodiar els vaixells involucrats en el negoci petroler. No va aclarir si es referia als que per ara estan exempts de sancions o si pertanyen a l’anomenada "flota fantasma" amb la qual Caracas ha evadit les mesures restrictives dels EUA.
Inquietud xinesa
Veneçuela va afirmar que no respondrà militarment a aquestes situacions. Maduro fins ara ha mobilitzat els treballadors de l’empresa estatal PDVSA, amb la voluntat d’escenificar una cohesió interna i també per ratificar la seva voluntat de mantenir els compromisos comercials pactats amb un soci clau com és la Xina de Xi Jinping.
Pequín, per la seva banda, ha manifestat en diverses oportunitats la seva inquietud a causa de l’escalada nord-americana al Carib sud. També ho ha expressat Rússia, l’altre aliat de Maduro. Demà s’espera que el Consell de Seguretat de l’ONU abordi la situació a la zona.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya