Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Loteria de NadalAllau a MerangesJubilacióConcert de Nadal d'AmpansPastorets de BergaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Els votants de Sánchez se’n van amb Vox

Els votants de Sánchez se’n van amb Vox

Els votants de Sánchez se’n van amb Vox / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

Joan López Alegre

Pedro Sánchez va córrer per Extremadura parlant dels perills de la ultradreta i va arribar a cridar en un míting: "Vull que perdi la dreta". I el resultat és que milers dels seus exvotants han triat la papereta de Vox perquè han interpretat que la millor manera de castigar Sánchez era votar Santiago Abascal. En el futur, quan Sánchez parli d’ultradretans s’estarà referint a milers de persones que un dia el van consagrar a la presidència del Govern i ara se’n penedeixen. La nit electoral d’Extremadura és el final del comodí socialista que consisteix a atiar la por del pacte PP-Vox.

Els votants d’una comunitat en què el PSOE ha governat 36 dels 42 anys que fa que hi ha comunitats autònomes li han dit al president del Govern que els fan més por Cerdán, Ábalos, el seu germà músic o ell mateix, que Abascal. Al PP se li pot aplicar la frase de Felipe González sobre "l’amarga victòria" amb què va definir el resultat d’Aznar, allà per 1996, quan va guanyar sense majoria absoluta. El PP puja quatre punts, mentre que el PSOE en perd 14. És obvi que la campanya de Guardiola tenia com a objectiu captar vot socialista i és possible que ho hagi aconseguit, però el xoc amb Vox ha deixat descobert el flanc dret del Partit Popular.

Avui ja sabem que el miracle de juliol del 2023, quan Sánchez va retenir el poder, seria en les pròximes eleccions generals un miracle. Però tan cert és que Sánchez està de sortida de la Moncloa com que el desallotjament no es completarà si el PP i Vox no són capaços de llogar un camió de mudances conjunt.

El resultat dels d’Abascal, segona força en ciutats com Badajoz o Almendralejo, trencant les fronteres dels seus feus rurals, posa de manifest que el PP i Vox, si volen governar, estan condemnats a entendre’s.

Malgrat tot, la formació d’ultradreta no pot tirar pel precipici Guardiola i portar Extremadura a una repetició electoral si no vol que el fantasma d’Albert Rivera se li aparegui a Abascal una nit d’aquestes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents