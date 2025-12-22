Esports de neu
Bitllets de Rodalies Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat per anar a diferents estacions d'esquí de Catalunya amb forfet inclòs: com adquirir-los
El territori català compta amb 19 estacions d'esquí repartides pels Pirineus
Patricia López Avilés
Amb la baixada de les temperatures a Catalunya, la temporada d'hivern desperta la il·lusió dels aficionats als esports de neu, que ja esperen amb ganes tornar a calçar-se els esquís i gaudir de les principals pistes del territori.
L'inici del fred marca per a molts el tret de sortida a escapades a la muntanya i jornades a l'aire lliure envoltades de paisatges nevats.
I és que Catalunya disposa d'una àmplia i variada oferta per als amants d'aquest tipus d'activitats. En total, i segons l'Idescat, el territori compta amb 19 estacions d'esquí, repartides entre els Pirineus de Girona i Lleida, la qual cosa la converteix en una de les comunitats amb major tradició en esports d'hivern.
Bitllets combinats
A més, les estacions d'esquí i muntanya del Pirineu de Girona han començat la temporada amb una millora en la sostenibilitat, a les pistes i en la digitalització dels serveis.
Aquesta temporada d'hivern, les cinc estacions d'esquí i muntanya gironines ofereixen un domini esquiable de 206 km de pistes per gaudir dels lliscaments per les millors muntanyes de Catalunya.
Per facilitar l'accés a les pistes d'esquí, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Rodalies han renovat un any més l'oferta de bitllets combinats 'Skitren' i 'TreNatura'.
Com accedir a La Molina
Aquests bitllets permeten esquiar a les pistes de La Molina i la Vall de Núria, així com gaudir de la naturalesa i els esports d'hivern al Pirineu català, amb un estalvi que pot arribar al 30% respecte a la compra dels serveis per separat.
El passí combinat 'Skitren' La Molina té un preu únic de 53 euros per als adults i 41,50 euros per als nens.
Inclou el viatge d'anada i tornada en els trens de la línia R3 des de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) fins a La Molina, passant per Vic, l'autobús des de l'estació de tren fins a les pistes i el forfet d'un dia amb assegurança inclosa.
Passí per a la Vall de Núria
El bitllet combinat Skitren Vall de Núria engloba el viatge d'anada i tornada en els trens de la línia R3 fins a Ribes de Freser (Ripollès, Girona), el tren cremallera fins a la Vall de Núria i el forfet d'un dia, també amb l'assegurança inclosa.
Té un preu únic de 47,70 € per a adults i 40,20 € per als més petits.
Tots dos productes estaran disponibles fins al 5 d'abril de 2026 al web de Renfe i a estacions de Rodalies de Catalunya.
Una opció per als no esquiadors
Per als usuaris que no vulguin esquiar però sí gaudir de la muntanya, el 'TreNatura' inclou un bitllet de tren fins a Ribes de Freser i el viatge d'anada i tornada al Cremallera de Vall de Núria.
Aquest passí està disponible diàriament i fins al 30 de novembre de 2026. No obstant això, durant el mes de novembre de l'any vinent només es podrà fer servir els dissabtes, diumenges i festius.
El preu és de 40,20 € per als adults i 30,70 € per als nens, i pot adquirir-se al web de Renfe i a qualsevol estació de Rodalies de Catalunya.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa
- Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós