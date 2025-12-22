Sentència del fiscal general
Els fiscals progressistes recullen diners per pagar la multa amb què van condemnar l’exfiscal general
Després de recolzar una campanya de recollida de firmes a favor de l’indult, la UPF comença a recaptar diners entre els seus associats per pagar la indemnització a la parella d’Ayuso
Ángeles Vázquez
El suport de la Unió Progressista de Fiscals (UPF) a Álvaro García Ortiz continua sent complet, malgrat ja conèixer la sentència del Tribunal Suprem que el va inhabilitar per dos anys per revelació de dades reservades de la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Així, després de recolzar una campanya per sol·licitar que l’indultin, aquest dilluns han informat que comencen a recaptar diners entre els seus afiliats per pagar la multa de 7.200 euros que li va ser imposada a l’exfiscal general de l’Estat i la indemnització de 10.000 amb què haurà de rescabalar l’empresari Alberto González Amador.
En un comunicat, l’associació que va presidir el mateix García Ortiz ha informat que «ha promogut entre les seves associades i associats una iniciativa de caràcter estrictament voluntari i solidari destinada a recolzar personalment Álvaro García Ortiz després de la condemna dictada contra ell».
Per si hi havia algun dubte, la UPF anuncia que «continuarà defensant en tots els fòrums jurídics i institucionals la innocència» del ja exfiscal general de l’Estat, «convençuts que la seva actuació va ser legal i va tenir com a únic objectiu la defensa de la dignitat del ministeri fiscal davant una campanya de desinformació».
Així, mentre la Fiscalia General determina si la condemna per un delicte dolós determina també que se l’expulsi de la carrera, tot i que la mateixa sentència va considerar proporcionat que afectés només el seu càrrec, la UPF ha impulsat aquesta nova iniciativa que diu que «no respon a una obligació, ni a una imposició corporativa, ni a una lògica econòmica, sinó a un gest lliure, individual i voluntari de solidaritat professional i humana», amb què expressar el «suport entre companys i companyes d’una mateixa carrera que comparteixen una funció constitucional, una vocació de servei públic i el compromís amb l’Estat de dret».
