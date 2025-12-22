Gallardo admet els mals resultats però no dimiteix
Rocío Entonado Arias
Nit agra per al PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que ahir va tenir el seu pitjor resultat històric amb 18 diputats en l’Assemblea d’Extremadura. El secretari general va reconèixer que els resultats són "molt dolents" per al seu partit i va avançar la convocatòria urgent de l’executiva regional avui per analitzar les dades "amb claredat". Gallardo, processat per prevaricació i tràfic d’influències en el cas David Sánchez, no dimiteix i es posa a disposició dels òrgans interns del PSOE. "El que menys em preocupa ara és el meu futur polític; el que més m’ocupa és que el PSOE prengui la millor decisió", va afirmar sobre la seva possible renúncia a la secretaria general pel daltabaix a les urnes.
El dirigent socialista, que va rebre una trucada "d’ànim" de Pedro Sánchez, va apel·lar a la prudència entorn del debat que s’obrirà ara sobre el lideratge del PSOE d’Extremadura i va evitar assenyalar causes concretes del resultat electoral d’ahir a la nit. Va insistir que l’anàlisi s’abordarà a partir d’avui, amb les dades sobre la taula i en un clima més assossegat. "Probablement no són conseqüència d’un sol element, sinó de molts, i fer-ho avui [és a dir, ahir] seria frívol per la meva banda", va manifestar.
En una intervenció sense gairebé autocrítica, el líder socialista va dirigir bona part del missatge a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a qui va responsabilitzar de l’escenari polític obert després de les eleccions: "Bloqueig, inestabilitat i més radicalitat". I va afegir que la convocatòria electoral en dates nadalenques va ser un error, com diu que demostra la baixa participació.
