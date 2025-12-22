Jarilla vota enmig de la cendra
En aquest municipi i a Villar de Plasencia, els veïns no van ser matiners i van anar a votar majoritàriament passat el migdia. Després del foc de l’estiu, que va ser especialment greu a la zona, s’han perdut "arbres centenaris" i terrenys de pasturatge.
Raquel Rodríguez Muñoz
Jarilla i Villar de Plasencia van ser dos dels municipis del nord de Càceres més afectats per l’incendi més important que ha patit Extremadura durant els últims anys. Mentre el camp encara no s’ha recuperat dels estralls del foc, els veïns van mantenir ahir els seus hàbits i, durant la jornada electoral, la majoria va optar per anar a votar passat el migdia.
A alguns la gestió política dels incendis els ha influït a l’hora de triar la papereta. Gabriel Parra, president de la mesa electoral situada a la biblioteca municipal de Villar de Plasencia, considerava que la gestió d’aquest esdeveniment "hauria d’influir" en el resultat d’aquestes eleccions d’Extremadura. "Hauria de ser una cosa que tinguéssim en compte, la bona o mala gestió de cadascun dels organismes", va dir.
La gestió del foc
Álvaro García, des de Jarilla, va explicar que ja "tenia clar a qui votaria i, després dels incendis, tenia un motiu més de pes, per la gestió prèvia, de prevenció, i posterior, després del foc". Altres veïns, però, membres de la mesa electoral de Jarilla, van considerar que a la majoria dels residents no els afectarà com van aturar o van resoldre les administracions les conseqüències de l’incendi d’aquest estiu. El Marce, per exemple, veí de Villar de Plasencia, va explicar que el que va passar fa uns mesos no l’ha influït a l’hora d’orientar el vot: "Jo ja tenia decidit a qui votaria", va argumentar.
En les dues poblacions, la tònica general ahir va ser la de carrers pràcticament buits i un degoteig lent de persones a l’única mesa habilitada per votar a cada municipi.
A Jarilla, a Samuel Nieto, de 27 anys, li va tocar ser president. Era suplent, però "com que a qui li va tocar tenia més de 65 anys, ho va comunicar, i em va tocar a mi". A més, era la tercera vegada que presidia una mesa, de manera que ja hi té experiència. El municipi té 119 persones censades i només 11 havien votat dues hores després d’obrir-se la mesa. Com és tradició, els veïns es van esperar a les hores prèvies o posteriors a la missa de les dotze per aprofitar que sortien de casa i anar a votar.
El camp, molt afectat
A Villar de Plasencia, l’ambient va ser molt semblant, tot i que hi va haver més veïns que hi van anar en grup a votar. En el seu cas, n’hi ha 215 de censats i 37 havien votat abans del migdia. La sortida de missa va marcar una afluència de residents més gran a la mesa electoral, on tots els membres que la formaven eren novells.
Després d’una boira que va deixar pas al sol i responent a una pregunta sobre la situació actual del camp després del gran incendi de l’estiu a Jarilla, on es van cremar 16.536 hectàrees, Samuel Nieto va assenyalar que "es va recuperant, però encara trigarà una mica perquè es van cremar moltes hectàrees, moltes alzines i molts roures, que trigaran a créixer. Passaran molts anys, i fins i tot segles, fins que no es recuperi del tot tant la flora com la fauna".
A més, una altra veïna remarca que l’orografia del poble ha fet que, amb les pluges i l’arrossegament, bona part del curs del congost s’hagi quedat "descarnat", cosa que ha afectat els terrenys de pasturatge.
Ajudes desiguals
Afortunadament, no han tingut restriccions d’aigua perquè la potable procedeix de brolladors subterranis canalitzats des de fa anys. El biòleg Álvaro García, també des de Jarilla, apunta que, "paisatgísticament, la verdor es va recuperant. S’han perdut molts arbres centenaris i gairebé totes les oliveres, tot i que els autòctons van creixent".
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya