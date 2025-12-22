Després de la sortida de Pilar Alegría
La ministra Elma Saiz serà portaveu del Govern i Milagros Tolón assumeix Educació i Esports
El cap de l’Executiu ha fet coincidir els canvis, sobrevinguts per la sortida de Pilar Alegría per presentar-se a les eleccions d’Aragó, amb la ressaca dels comicis extremenys
May Mariño
Crisi puntual del Govern. Pedro Sánchez ha elegit la ministra d’Inclusió Social, Elma Saiz, per assumir la representació de l’Executiu i la delegada del Govern a Castella-la Manxa i exalcaldessa de Toledo, Milagros Tolón, per liderar el departament d’Educació i Esports. Així les dues carteres estan unides al mateix ministeri.
El president del Govern s’ha pres el seu temps per a la remodelació, sobrevinguda per l’avançament de les eleccions a Aragó el pròxim 8 de febrer a les quals es presentarà com a candidata del PSOE Pilar Alegría, i l’ha fet coincidir amb la ressaca de les eleccions a Extremadura. L’exministra d’Educació i Esports i portaveu del Govern ja es va acomiadar dimarts passat dels seus companys en la reunió del Consell de Ministres.
Els últims dies el president del Govern estava insistint que la seva pretensió passava per realitzar un canvi «puntual». Nom per nom, sense aprofitar per a una remodelació en profunditat que impulsi l’Executiu enmig de la crisi pels nous cops per presumpta corrupció i casos d’assetjament sexual al PSOE, com ha exigit la vicepresidenta segona de Sumar, Yolanda Díaz.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa
- Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós