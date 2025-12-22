Pedro Sánchez introdueix dos canvis al seu govern i es referma en la voluntat d'acabar el mandat
Elma Saiz és la nova ministra portaveu i Milagros Tolón, la ministra d'Educació, en substitució de Pilar Alegría, que serà candidat a Aragó
Pedro Sánchez ha remodelat el govern i en la seva compareixença no ha fet cap referència a les eleccions a Extremadura
ACN
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que la nova portaveu de l’executiu serà la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. La dirigent navarresa substituirà la ministra Pilar Alegría, fins ara titular d’Educació i cara visible del govern a les rodes de premsa del Consell de Ministres, que va deixar el càrrec la setmana passada per exercir de candidata del PSOE a les eleccions aragoneses del 8 de febrer. Així mateix, la cartera d’Educació quedarà en mans de Milagros Tolón, exalcaldessa de Toledo i fins ara delegada del govern espanyol a Castella-la Manxa.
Segons ha apuntat Sánchez en una compareixença institucional a la Moncloa, el govern espanyol encara “amb ganes i les piles carregades” el que ha descrit com “la segona meitat de la legislatura”. “Disposats a lluitar per tirar endavant cada iniciativa amb voluntat de diàleg i humilitat”, ha manifestat, abans d’assegurar que té “els millors perfils” per dur a terme aquesta tasca. Sánchez no ha fet cap referència a les eleccions a Extremadura, on s'ha imposat el PP, amb un important increment de Vox i la caiguda del PSOE.
Saiz va entrar al govern espanyol l’any 2023. És llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra i experta en fiscalitat. “Per sobre de tot, és una gran ministra, amb la qual Espanya ha aconseguit 22 milions de cotitzants a la Seguretat Social”, ha defensat Sánchez. En el cas de Milagros Tolón, és llicenciada en Geografia i Història per la Complutense i diplomada en Magisteri. A més, Sánchez ha ressaltat que té experiència com a docent en escoles d’adults i a “tots els nivells” de l’administració: local, autonòmica i estatal.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa
- Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós