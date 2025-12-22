Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La presidenta demana a Vox que no bloquegi la investidura / Jorge Valiente

CARMEN HIDAGO

Càceres

La presidenta de la Junta d’Extremadura i candidata del PP, María Guardiola, va celebrar els resultats obtinguts ahir a les urnes i la "contundència" d’aquests resultats, i el fet de ser la força més votada a 225 de 388 municipis. "Els extremenys han confiat amb molta rotunditat en nosaltres. Vam demanar confiança i hem rebut molta més confiança, que no tingui ningú cap dubte que continuem liderant el canvi", va assegurar. La líder conservadora va anunciar que a partir d’avui iniciarà una ronda de contacte amb els partits.

"Els extremenys han rebutjat les notícies falses, la corrupció i el bloqueig", va assenyalar Guardiola. A més, dona les gràcies pel suport al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. "Assumim la responsabilitat de formar govern i és el que volem. Continuem liderant el canvi i asseguro als extremenys que no els fallarem", acaba afegint en la seva intervenció.

"Vull dir al senyor Abascal que el cost que tenen aquestes eleccions és infinitament inferior al cost de no tenir pressupostos. No soc aquí per assegurar-me una butaca. Només he vingut a treballar per la meva terra", va assenyalar. A preguntes de si va parlar durant la nit electoral amb el líder de Vox, va replicar que no i que el que aquest ha de fer és una "lectura assossegada". "Han de reflexionar i no bloquejar", va reiterar.

