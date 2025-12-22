Mapa i cercador
Què han votat els extremenys? Mapa de resultats carrer a carrer
Els resultats de les eleccions a Extremadura 2025, per províncies i municipis
Jose Rico
Barcelona
Més enllà del repartiment d’escons, amb el PP a quatre diputats de la majoria absoluta, el PSOE enfonsat i Vox disparat, les eleccions autonòmiques a Extremadura han suposat un tomb sense precedents en el mapa de vot en una comunitat històricament governada per l’esquerra. Ara la dreta s’ha imposat en la majoria de feus, amb el blau del PP predominant sobre la geografia extremenya.
En els següents gràfics interactius pots consultar el mapa dels resultats electorals per municipis i per carrers, amb un cercador per localitzar la població o el carrer on viuen els teus parents extremenys.
Resultats a Extremadura carrer a carrer
Resultats a Càceres carrer a carrer
Resultats a Badajoz carrer a carrer
