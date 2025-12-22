Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què han votat els extremenys? Mapa de resultats carrer a carrer

Els resultats de les eleccions a Extremadura 2025, per províncies i municipis

Paperetes electorals i sobres per a les eleccions autonòmiques a Extremadura en un col·legi electoral, el 21 de desembre del 2025, a Mèrida, Badajoz, Extremadura (Espanya). Aproximadament 891.000 extremenys han sigut convocats en la jornada d’avui per exercir el seu dret al vot en uns comicis a l’Assemblea d’Extremadura convocats anticipadament per la presidenta María Guardiola després de la ruptura de suports parlamentaris i el fracàs en l’aprovació dels Pressupostos. 21 DESEMBRE 2025;RECURSOS;ELECCIONS AUTONÒMIQUES;DEMOCRÀCIA;COL·LEGI ELECTORAL; VOTANTS Javier Cintas / Europa Press 21/12/2025. Javier Cintas;

Jose Rico

Barcelona

Més enllà del repartiment d’escons, amb el PP a quatre diputats de la majoria absoluta, el PSOE enfonsat i Vox disparat, les eleccions autonòmiques a Extremadura han suposat un tomb sense precedents en el mapa de vot en una comunitat històricament governada per l’esquerra. Ara la dreta s’ha imposat en la majoria de feus, amb el blau del PP predominant sobre la geografia extremenya.

En els següents gràfics interactius pots consultar el mapa dels resultats electorals per municipis i per carrers, amb un cercador per localitzar la població o el carrer on viuen els teus parents extremenys.

Resultats a Extremadura carrer a carrer

Resultats a Càceres carrer a carrer

Resultats a Badajoz carrer a carrer

