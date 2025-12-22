El TC esperarà el TJUE per decidir sobre Puigdemont
El Constitucional vol evitar que el Suprem també consulti Europa
Ángeles Vázquez
El Tribunal Constitucional té la intenció d’esperar fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dicti la sentència que té pendent respecte de l’amnistia abans de resoldre els recursos d’empara que han presentat els condemnats i els processats en rebel·lia pel procés contra la negativa de l’alt tribunal a aplicar l’amnistia al delicte de malversació del qual els considera responsables. Entre els condemnats hi ha el president d’ERC, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, i entre els processats hi ha l’expresident Carles Puigdemont.
Fonts del TC han assenyalat a EL PERIÓDICO que amb la sentència del TJUE a la mà volen eliminar qualsevol possibilitat que el Suprem retardi el compliment de la resolució mitjançant el plantejament d’una nova qüestió prejudicial al tribunal amb seu a Luxemburg, una vegada que s’hagi declarat que s’ha d’aplicar el perdó a la malversació, opció que es dona per feta amb les majories imperants a la cort de garanties espanyola per avalar l’amnistia.
Les mateixes fonts assenyalen que la dificultat consisteix a determinar si s’han d’anul·lar les interlocutòries del Suprem que van declarar que l’amnistia no és aplicable a la malversació per la qual van ser condemnats Junqueras, Turull i els exconsellers Dolors Bassa i Raül Romeva, i processats en rebel·lia Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. O cal anar més enllà i declarar d’una manera expressa que cal aplicar el perdó a aquest cas.
Malgrat el retard que pot comportar esperar la sentència –no se sabrà abans de l’abril vinent–, el Constitucional creu que evitarà que el Suprem retardi el compliment de la llei d’amnistia elevant una nova qüestió prejudicial a Europa sobre l’afectació dels interessos europeus de la malversació per retardar l’aplicació del perdó.
En la proposta de resolució, comunicada el 13 de novembre, l’advocat general de la Unió Europea Dean Spielmann no va veure problema a amnistiar el terrorisme de què s’acusava la cèl·lula dels CDR als quals es van intervenir substàncies susceptibles de convertir-se en explosius, ni la responsabilitat comptable de l’1-O, fet que englobaria la malversació per la qual es va condemnar i es va processar en rebel·lia els líders del procés.
Només va considerar que algunes disposicions de la llei d’amnistia relatives a terminis i a escoltar totes les parts al Tribunal de Comptes podrien ser incompatibles amb el dret a la tutela judicial efectiva, obstacles que també va incloure el Constitucional quan va avalar la constitucionalitat de la norma.
Negativa de la Fiscalia
L’aval a les pretensions de Puigdemont en aquesta proposta de sentència el va dur a sol·licitar al Constitucional l’aixecament cautelar de l’ordre d’arrest que té en vigor si tornaa Espanya. La Fiscalia davant el TC s’hi ha oposat, pràctica habitual del tribunal, per no buidar de contingut el mateix recurs d’empara. En el mateix sentit, en l’últim ple de l’any el TC va rebutjar aixecar de manera cautelar la inhabilitació que pesa sobre Junqueras i els altres tres condemnats per malversació.
