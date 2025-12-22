La unió de Podem i IU puja tres escons fins a sumar-ne set
May Mariño
La candidatura d’Unides per Extremadura, formada per Esquerra Unida i Podem, encapçalada per Irene de Miguel, ha pujat tres escons respecte a les dades de fa dos anys, i arriba així fins als 7 parlamentaris, amb una campanya molt centrada en Extremadura.
El creixement permet lectures també a escala nacional: els partits a l’esquerra del PSOE aconsegueixen més bons resultats junts que quan van cadascun pel seu cantó. Tot i que Irene de Miguel ja va puntualitzar aquesta lectura en la compareixença després de saber-se els resultats assenyalant que aquest augment "no és fruit de la conjuntura actual sinó un esforç de molt de temps". Anys "sembrant i que algun dia havíem de collir", va remarcar.
La lectura ha de partir de l’apunt que la convocatòria d’eleccions a Extremadura va obligar a tancar a contrarellotge la coalició Unides per Extremadura, unint Podem i Esquerra Unida sota una mateixa marca, i sense Sumar, en un moment de desacord total entre les dues formacions, almenys en l’àmbit nacional.
Coneguts els resultats, tant Ione Belarra com Irene Montero van posar el focus en l’auge de Vox, que ha pujat 6 parlamentaris, fins als 11 representants. "El PP i Vox creixen davant un PSOE impotent que és incapaç de frenar aquesta dreta. Podem serà on cal ser, defensant drets en les institucions i al carrer, però aquesta deriva només es para per l’esquerra", va assegurar ahir la secretària general de Podem. Per la seva part, l’exministra i eurodiputada va assenyalar que "el PP guanya a Extremadura amb Vox disparat".
Per a Irene Montero, "el masclisme, la corrupció i la inacció social del Govern és una fàbrica d’ultradretans" i, segons va avisar ahir a la nit, "Podem hi és per fer front a les dretes i protegir drets" perquè, va preveure, "el PSOE no farà res". "El camí és feminista i per l’esquerra", va afirmar.
