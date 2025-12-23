El 20 d’abril, la data límit per a la constitució de l’Assemblea
Rocío Entonado Arias
La primera data clau ja està fixada: el 20 de gener és el termini límit per a la constitució de l’Assemblea. La convocatòria de la sessió correspon a la presidenta de la Junta en funcions, María Guardiola, i s’ha de celebrar dins dels 15 dies següents al 21D, abans del 5 de gener. La Cambra, integrada pels 65 nous diputats, ha de quedar constituïda abans que no hagi passat un mes des dels comicis, cosa que situa el 20 de gener com a data límit.
L’hemicicle elegirà la Presidència de l’Assemblea i la resta dels membres de la Mesa. Cada grup pot presentar un candidat. Si en la primera votació no n’hi ha cap que aconsegueixi la majoria qualificada exigida, n’hi haurà una altra, en la qual resultarà elegit qui obtingui més vots. En cas d’empat, es repetirà la votació i, si no es desfà, es considerarà proclamat el candidat de la llista més votada en les eleccions. Una vegada constituïda l’Assemblea, en el termini màxim de 15 dies, i després de consultar els grups, el nou president de la Cambra haurà de proposar un candidat a la Presidència de la Junta, que ha de tenir el suport d’almenys una quarta part dels diputats.
En els 15 dies posteriors se celebrarà el debat d’investidura, amb tota probabilitat al febrer. L’aspirant necessitarà majoria absoluta en la primera votació. Si no l’obté, n’hi haurà una altra al cap de 48 hores, en la qual bastarà la majoria simple. El procediment es pot repetir tantes vegades com ho consideri oportú la Presidència de l’Assemblea. Però si han passat dos mesos des de la primera votació i no hi ha ningú que hagi sortit elegit, la Cambra quedarà dissolta i es convocaran eleccions. L’acord per conformar el nou Govern s’haurà de tancar, doncs, abans del 20 d’abril.
