Abascal avisa que "els votants de Vox no seran invisibilitzats"

El dirigent espera que Guardiola "mogui fitxa" perquè "la pilota és a la seva teulada"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ahir a Madrid. | KIKO HUESCA / EFE

Mariano Alonso Freire

Madrid

Santiago Abascal va reiterar ahir el missatge que Vox està llançant des que es van conèixer els resultats electorals a Extremadura. "Els votants de Vox no seran invisibilitzats ni traïts". I, en la compareixença que va fer des de la seu nacional del partit, després de la reunió del Comitè d’Acció Electoral, va apuntar que el PP va convocar les eleccions amb l’objectiu de no dependre de la seva formació però que "els extremenys van parlar amb claredat i han dit que volen més del doble de Vox".

Abascal va assegurar que després dels resultats a Extremadura María Guardiola "no és felicitable", a l’haver perdut vots i convocat unes eleccions "per no dependre de Vox". El partit d’Abascal està esperant que Guardiola "mogui fitxa" perquè "la pilota és a la seva teulada" i no sap si "a la teulada de Feijóo", després d’unes eleccions en les quals es va quedar lluny d’aconseguir la majoria absoluta, i en les quals el candidat de Vox, Óscar Fernández, va ser "vituperat i ridiculitzat fins a límits ofensius" perquè era "desconegut".

El líder de Vox, que marcarà la pauta de la negociació, no va aclarir què farà davant els contactes que s’obren. Preguntat sobre què exigirà el seu partit per donar suport a un govern de Guardiola i si demanarà tornar a entrar a l’Executiu, Abascal no va voler "avançar esdeveniments", ja que és el PP el que ha de decidir "si pacta amb els socialistes o si obté l’abstenció, si pacta amb Podem" o si "decideix pactar amb Vox". "Nosaltres estem oberts a moltes possibilitats".

