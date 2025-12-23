Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

D’alcalde absolut a president frustrat

Miguel Ángel Gallardo

Miguel Ángel Gallardo / Javier Cintas

Carmen Hidalgo Sancho

Mèrida

Des del poder local va construir la seva trajectòria política Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, 8 de juny de 1974), amb sis majories absolutes encadenades a l’alcaldia de la seva localitat natal que el van convertir en un dels dirigents socialistes més sòlids del municipalisme extremeny. Aquest perfil de gestor amb control del territori, unit a la perseverança de la qual presumeix, va sustentar el seu salt a la primera línia autonòmica, un moviment que aspirava a culminar en la Presidència de la Junta. No obstant, la contundent derrota a les urnes, en què ha aconseguit el pitjor resultat històric del PSOE a la regió, no només s’ha quedat en una Presidència frustrada, sinó que ha desembocat en la seva pròpia dimissió, i ha obert així una nova etapa per recuperar un lideratge que canviï el rumb del partit a Extremadura.

Tècnic especialista en Manteniment Electrònic i Educació Infantil, Gallardo va treballar com a operari de producció de tomàquet a l’empresa Impralsa, al municipi de Miajadas, a Càceres. La seva trajectòria política va començar amb 21 anys quan es va afiliar a les Joventuts Socialistes de Villanueva de la Serena.

