Una dirigent "batalladora" i propera a Sánchez en el territori de Page
May Mariño
Milagros Tolón (Toledo, 1968) és la nova i última incorporació de Pedro Sánchez al seu Govern. Assumirà la cartera d’Educació, Formació Professional i Esports després de la sortida de Pilar Alegría. La fins ara delegada del Govern a Castella-la Manxa i secretària general de l’Agrupació Local Socialista de Toledo ha estat sempre molt propera al president del Govern i el seu projecte polític, enfrontant-se fins i tot al president de Castella-la Manxa i líder socialista en aquesta comunitat, Emiliano García-Page, amb el qual és públic que no té sintonia.
Tolón, llicenciada en Geografia i Història per la Universitat Complutense de Madrid i diplomada per la Universitat de Castella-la Manxa, ha exercit com a professora a l’Escola per a Adults de Toledo, segons la biografia facilitada per la Moncloa.
De qui va ser també presidenta del Comitè Federal, màxim òrgan del PSOE entre congressos, Pedro Sánchez va voler destacar el seu bagatge i experiència "en tots els nivells de govern del país", després d’haver passat per la política municipal, autonòmica i estatal, així com la seva "capacitat de diàleg" al capdavant de la delegació del Govern. Un afany que va anticipar com a crucial per dirigir una cartera, la d’Educació, de la qual tenen competències les comunitats autònomes. Tolón va prometre ahir el càrrec i a la tarda va rebre la cartera de mans de la seva antecessora en el càrrec, Pilar Alegría, per estrenar-se avui en la reunió del Consell de Ministres, l’última de l’any.
Els que la coneixen i ara la tindran com a companya en el Consell de Ministres destaquen la seva "experiència i compromís militant", recorden que va ser "molt bona alcaldessa" i que és "batalladora" per aconseguir els objectius que es proposa, com l’última comesa, la de vendre les accions de l’Executiu de Sánchez en territori Page, del qual és "enemiga", resumeix un alt càrrec socialista.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”