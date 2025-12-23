EH Bildu pacta amb el Govern prorrogar la prohibició de desnonaments
Miguel Ángel Rodríguez
Madrid
A poc més d’una setmana que acabi l’any, EH Bildu va anunciar un nou pacte amb el Govern de Pedro Sánchez per ampliar algunes de les mesures socials que dequeien el pròxim 31 de desembre. En concret, fonts de la formació abertzale expliquen que l’acord inclou la pròrroga d’un any de la prohibició de desnonar persones vulnerables sense alternativa habitacional, la prohibició dels talls de subministraments bàsics i el manteniment del bo social elèctric.
En una nota de premsa, els abertzales van llançar a més una picada d’ullet al Govern a l’assegurar que "continuen treballant al llarg de la legislatura" per ampliar els drets socials.
