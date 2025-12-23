Elma Saiz serà la portaveu del Govern i Milagros Tolón assumeix Educació
Sánchez fa coincidir els canvis, després de la sortida de Pilar Alegría pels comicis d’Aragó, amb la ressaca de les eleccions extremenyes
May Mariño
Es compleix el que va dir. Crisi puntual del Govern. Pedro Sánchez ha elegit la ministra d’Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz, per assumir la Representació de l’Executiu, i la delegada del Govern a Castella-la Manxa i exalcaldessa de Toledo, Milagros Tolón, per liderar el departament d’Educació, Formació Professional i Esports, mantenint unides les carteres sota el mateix ministeri.
El president del Govern s’ha pres un temps per a la remodelació, sobrevinguda per l’avanç de les eleccions a Aragó el 8 de febrer, a les quals es presentarà com a candidata del PSOE Pilar Alegría, i ho ha fet coincidir amb la ressaca de les eleccions a Extremadura. L’exministra d’Educació i Esports i portaveu del Govern ja es va acomiadar dimarts dels seus companys en la reunió del Consell de Ministres i encara continua sense publicar-se en el Butlletí Oficial de l’Estat.
En els últims dies, el president del Govern havia insistit que la seva pretensió passava per fer un canvi "puntual". Nom per nom, sense aprofitar per a una remodelació en profunditat que impulsi l’Executiu enmig de la crisi pels nous cops per presumpta corrupció i casos d’assetjament sexual en el PSOE, com va exigir la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La crisi de Govern sense utilitzar el comodí de la remodelació en profunditat per agafar impuls i la normalitat en la comunicació dels canvis mira d’encapsular la debacle dels socialistes diumenge en les eleccions extremenyes. Blindar-se davant les sensacions de final de cicle i mostrar determinació per esgotar la legislatura.
Disposat a "lluitar"
Sánchez mira així a la segona part de la legislatura per assegurar que amb aquests canvis afronta "amb energies renovades" i "amb les piles carregades" el futur que li queda per davant. Durant la seva declaració institucional des de la Moncloa es va mostrar disposat, com sol repetir, a "lluitar" per tirar endavant el seu full de ruta i fer-ho amb la recepta del "diàleg" i la "humilitat".
De qui serà "la veu de l’Executiu en la segona meitat de la legislatura", el cap del Govern va destacar que amb ella al capdavant de Seguretat Social Espanya "s’acosta als 22 milions de cotitzadors". Saiz va saltar al Govern central el novembre del 2023, en substitució de José Luis Escrivá, provinent de l’Executiu navarrès, on era consellera d’Economia i Hisenda. De Tolón, Pedro Sánchez va posar el focus en el seu bagatge i experiència "en tots els nivells de govern del país".
