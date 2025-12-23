Feijóo demana a Vox que no interpreti els resultats de forma "capritxosa"
L’eufòria es desencadena a Génova per una victòria sense màcula que consideren que converteix el PP en un referent per a la dreta europea
Mariano Alonso Freire
Alberto Núñez Feijóo va celebrar la victòria electoral de María Guardiola a Extremadura en el seu discurs davant la Junta Directiva Nacional del Partit Popular (PP) celebrada ahir en un clima de gran eufòria. Així ho va evidenciar la gran ovació amb què es va rebre a la mateixa porta del número 13 del carrer de Génova la presidenta extremenya, ara en funcions fins a aconseguir una nova investidura. El líder dels populars va qualificar d’"incontestable" la victòria dels seus, sil·labejant amb èmfasi la paraula.
I per si no quedava clar el missatge als de Santiago Abascal, que poc abans havia dit que no es podia felicitar Guardiola perquè havia perdut vots respecte a les eleccions del 2023, va advertir: "És indiscutible: hem guanyat amb tota claredat i ara toca interpretar el resultat després d’unes eleccions que han sigut aclaridores i que no admeten interpretacions capritxoses". Un velat però inequívoc avís al líder de Vox, al qual va tornar a demanar que "no s’equivoqui d’adversari mai més". Una asserció en la qual va aprofundir així: "L’adversari no és el Partit Popular; l’adversari no és en aquesta sala ni en l’espai constitucional que nosaltres defensem: l’adversari és un Govern que ha degradat la política i que ha convertit la mentida i la corrupció en sistèmiques. Aquest és l’adversari de Vox, l’adversari del PP i l’adversari de la política amb principis", va dir.
En un mesurat discurs de gairebé 20 minuts, davant els presidents autonòmics i líders territorials del PP, Feijóo va carregar contra el PSOE i contra Vox, partint de la premissa que Guardiola va convocar eleccions "per trencar el bloqueig i els extremenys han respost que volen govern". "Els ciutadans han parlat amb contundència i nosaltres hem d’actuar en conseqüència", va remarcar. A parer seu, "per governar, la gent vol el Partit Popular", i això acaba amb el que segons el seu relat era l’objectiu dels socialistes i de l’extrema dreta, que no era cap altre que "impedir la nostra victòria". Encara més clar: "L’objectiu compartit del Partit Socialista i de Vox era frenar el PP. Per a ells, això ho era tot", va apuntar.
Feijóo, que va evitar donar més pistes de per on aniria la negociació per fer Guardiola de nou presidenta de la Junta d’Extremadura, es va afanyar a remarcar el fracàs dels socialistes en una regió on han governat durant gairebé tota la història democràtica i autonòmica. Amb sarcasme es va referir al "gran èxit socialista" després de dir fins i tot que Pedro Sánchez havia plantejat aquests comicis com un "plebiscit". I va advertir contra un mantra que desmenteix l’escrutini dels vots: que Vox representa una amenaça electoral per al PP. "De tant alimentar la por de Vox per frenar el Partit Popular, han aconseguit que creixi Vox i que creixi el Partit Popular", va assegurar mentre era ovacionat pels seus.
Els socis de Sánchez
En clau més nacional, Feijóo va tornar a adreçar-se als socis del Govern. Sense esmentar-ne cap en concret, tot i que quedant bastant clar que apel·lava al PNB i a Junts, els va advertir que "cauran amb Sánchez, perquè la seva millor expectativa és la irrellevància. Si continuen lligats a aquest Govern de mentida i corrupció, hi acabaran lligant el seu futur".
Feijóo havia començat la intervenció a porta tancada traslladant als companys la conversa que acabava de mantenir amb el líder del Partit Popular Europeu (PPE), Manfred Weber. Aquest polític li havia traslladat una felicitació que més enllà de l’aspecte protocol·lari traduïa la sorpresa de la família dels conservadors del continent perquè un dels seus membres pogués aconseguir un resultat com el de Guardiola, amb una victòria amb més del 40% dels vots, i a més amb un partit a la dreta en ple auge. Una cosa que cada vegada costa més de veure més enllà del Pirineu. Els populars es veuen, doncs, convertits en una referència a escala comunitària en el seu espai ideològic.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”