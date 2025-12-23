Guardiola apel·la a la responsabilitat dels partits per ser investida
La guanyadora de les eleccions extremenyes reclama a Vox una "lectura assenyada" dels resultats i insisteix en la necessitat d’"un Govern fort"
M. R. / L. L. / E. B.
La presidenta de la Junta d’Extremadura en funcions, la dirigent del PP María Guardiola, va afirmar ahir, en plena ressaca electoral, que demanarà "responsabilitat" a la resta de partits amb representació a l’Assemblea autonòmica per possibilitar la seva investidura, després de la victòria dels populars en els comicis celebrats diumenge.
Guardiola va fer aquestes declaracions quan va arribar a la seu nacional del PP a Madrid, on va participar en la reunió de la Junta Directiva Nacional. En el moment d’entrar a la seu nacional del partit, al carrer madrileny de Génova, va ser rebuda amb aplaudiments pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i també per altres dirigents autonòmics i càrrecs nacionals de la formació conservadora.
Abans d’accedir a l’edifici, la dirigent extremenya va assenyalar que el PP ha guanyat "amb rotunditat" les eleccions a Extremadura i va defensar la necessitat d’una interpretació "assenyada" dels resultats. En aquest context, va insistir que la comunitat "necessita estabilitat" i un "Govern fort", arguments en què la presidenta va basar la crida que va fer a la resta de formacions polítiques.
Guardiola va remarcar que el PP suma més escons que tota l’esquerra, amb quatre diputats de diferència, i va afegir que els populars han obtingut més vots que el PSOE i Vox. "Hem estat en boca de tot Espanya durant tot aquest temps", va assenyalar, i al mateix temps va assegurar que el seu projecte polític continuarà "amb molta il·lusió i amb molta força".
En els comicis del 21D, la candidatura encapçalada per Guardiola va ser la més votada, amb 29 escons i el 43% dels vots, la qual cosa representa un diputat més que el maig del 2023 i una pujada de quatre punts percentuals. El PP, però, s’ha quedat a quatre escons de la majoria absoluta, mentre que Vox ha reforçat la presència a l’Assemblea, ja que ha passat de 5 a 11 diputats. Sobre la possibilitat de sol·licitar l’abstenció del PSOE per a la seva investidura, Guardiola va evitar concretar aquesta opció i va reiterar que el seu missatge es dirigeix a tots els partits amb representació parlamentària. "El que demanaré és responsabilitat i una lectura assenyada del que han dit les urnes", va indicar.
La presidenta en funcions va dir que el seu objectiu és continuar impulsant les polítiques desenvolupades en els últims dos anys i mig, que, segons va afirmar, han permès a Extremadura assolir "les cotes més grans de progrés", una línia d’acció que, segons el seu parer, requereix un Executiu estable.
Altura de mires
L’empresariat va reaccionar ahir als resultats demanant altura de mires. El secretari general de la Confederació Regional Empresarial Extremenya (Creex), Javier Peinado, va assenyalar que "hi ha un clar guanyador, que és el PP i la seva presidenta, María Guardiola, l’única opció viable per configurar un Govern". Amb tot, va indicar que potser de portes endins la sensació del PP sigui agredolça. "Necessitem que hi hagi govern, i tot i que cal esperar fins a les converses, amb una abstenció n’hi hauria prou per iniciar l’etapa", va apuntar.
La Confederació Independent d’Empresaris i Autònoms va assenyalar que és molt important que "la nova etapa política garanteixi un espai d’estabilitat i de capacitat d’acord i un marc previsible per a l’activitat econòmica".
